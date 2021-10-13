Як українці можуть подорожувати до Таїланду, які перспективи двосторонніх відносин між країнами та як Україна може покращити діалог із членами АСЕАН – 24 каналу розповів посол Таїланду в Польщі та Україні Четтапхан Максампхан в рамках зустрічі в Торгово-промисловій палаті України.

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Що ви думаєте про історію та майбутнє українсько-тайської співпраці?

У нас були певні зв'язки в минулому. Я дивлюся на це, як на 29 років співпраці. Таїланд визнав Україну з самого початку. І тепер ми бачимо хороший потенціал того, що дві країни можуть зробити разом. Потенціал чудовий.

Як українка стала членом королівської родини Таїланду Катерина Десницька (1886-1960) з Волині стала дружиною принца Сіаму (назва Таїланду до 1939 року) Чакрабонґсе Буванафа (Чакрабони). Вони познайомилися 1905 року в одному з літературних салонів Петербурга. Десницька отримала титул На Пхітсанулок та народила сина Чулу, який був онуком короля Сіаму Рами V.

Катерина Десницька з чоловіком та сином / Фото Wikipedia

Тайці дізнаються більше про українців, українську культуру, історію. Так само українці знатимуть більше про їжу Таїланду та тайську культуру.

Посол Таїланду в Польщі та Україні Четтапхан Максампхан / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Ми хотіли б познайомитися з вами ближче. Не тільки туризм, але й з точки зору потенціалу торговельного та інвестиційного співробітництва і навіть щодо інноваційних технологій. Тому що ми знаємо, що Україна – дуже розвинена у багатьох технологіях. Наприклад, космічна техніка. Нас це теж цікавить.

Ось чому я тут, щоб провів переговори з Державним космічним агентством України. Також я був дуже радий поспілкуватися у Торгово-промисловій палаті з українськими компаніями, які зацікавлені у співпраці з тайцями. Обговорив питання призначення представника палати до Бангкока, а також питання відновлення Бізнес-ради України та Таїланду.

Що таке Торгово-промислова палата України Це недержавна неприбуткова організація, яка сприяє розвитку бізнес-середовища в Україні, в тому числі через залучення міжнародних компаній. До її складу входять як 8 тисяч суб'єктів господарської діяльності, так і 25 регіональних торгово-промислових палат. З 2013 року організацію очолює Геннадій Чижиков.

Як Україні долучитися до співпраці з АСЕАН?

АСЕАН – це як спільнота, як сім'я. І ми хотіли б співпрацювати з іншими країнами. Я також дуже радий чути, що Україна також зацікавлена ​​в збільшенні спільних проєктів з АСЕАН (об'єднання таких держав як Філіппіни, Малайзія, Індонезія, Сінгапур, Таїланд, Бруней-Даруссалам, В'єтнам, Лаос, М'янма, Камбоджа – 24 канал).

Дмитро Кулеба про співпрацю з АСЕАН:

Я впевнений, що спочатку ви можете більше співпрацювати з АСЕАН з точки зору торгівлі, культури, займаючись там бізнесом. Підприємці АСЕАН також можуть приїхати в Україну.

Зустріч послів В'єтнаму, Індонезії та Малайзії з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою / Фото Міністерства зовнішніх справ України

Які сфери співпраці між Україною та Таїландом Ви бачите стратегічними?

Існує багато аспектів співпраці — більше на базовому рівні (туризм, культура). Ми – ворота для поглибленого співробітництва в Південно-Східній Азії у сферах торгівлі, інвестиції чи навіть освіти.

Скільки тайських студентів навчаються в Україні?

У нас тут незначна спільнота, близько 200 осіб. Здебільшого вони працюють у тайських ресторанах. До пандемії коронавірусу ми побачили тенденцію, що сюди (в Україну – 24 канал) приїжджає більше тайців. Також більше українців їдуть до Таїланду.

Які перспективи підписання угоди про вільну торгівлю між Україною та Таїландом?

Зараз ми працюємо разом над багатьма речами. Але це може бути ще не на рівні угоди про вільну торгівлю. Але ми говоримо про Меморандум порозуміння у багатьох сферах. Наприклад, у нас вже є одна угода з Торгово-промисловою палатою Таїланду, а також з Міністерством закордонних справ. Її збираються підписати. Це хороший початок розширення торговельного співробітництва.

Який обсяг торгівлі між Україною та Таїландом Загальний обсяг товарообігу між країнами за 2020 рік складає майже 367 мільярдів доларів, що суттєво нижче за показники 2019 року (572 мільярди). Це пов'язано з пандемією. Україна є головним експортером зернових до Таїланду.

Якою Ви бачите Україну серед інших країн Східної Європи?

Я також посол у Польщі. Зберігаючи паритет, ми намагаємося сприяти співпраці між Таїландом та Польщею, а також між Таїландом та Україною.

Співпраця між Україною та Таїландом / Фото Посольство України в Королівстві Таїланд

Польща та Україна – дуже гарні друзі та партнери. Намагаюся просувати більше тайських інтересів. Особливо тут, в Україні, тому що я знаю, що через відстань це дуже важливо.

Як плануєте відзначити День Таїланду у 2022 році на честь 30-річчя дипломатичних відносин?

Ми працюємо з нашим партнером – Торгово-промисловою палатою України. Можливо, ми будемо робити цю подію з приватним сектором. Це хороша подія, де ми можемо зробити маленький Таїланд тут, у Києві. Там люди можуть дізнатися більше про тайську кухню, тайську культуру, тайські курорти. Але також там можна буде знайти нових бізнес-партнерів.

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В чому полягає сучасна стратегія економічного розвитку Таїланду?

Особливо в період коронавірусу нам доводиться перезавантажувати економіку, яка була замороженою. 20% ВВП Таїланду залежить від туризму, який зменшився через пандемію.

Ми хочемо більше співпрацювати з нашими партнерами не тільки в рамках АСЕАН, а й з Китаєм, Україною, Польщею. Нашим пріоритетом були б відповідальні гравці. Мова йде про зелену економіку.

Нова зелена економіка Таїланду / Фото Royal Thai Embassy, Washington D.C.

Мова йде Таїланд 4.0. з технологіями та інноваціями, тобто країну з високим середнім прибутком. Ми хочемо бути економічно успішними, а також дбати про навколишнє середовище. Нині це виглядає як прогресивна річ. Ми створюємо сталу та зелену економіку.

Триває пошук нових форм співпраці між Україною та Таїландом / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Ми хочемо стати одним із медичних центрів регіону з технологіями та інноваціями. Також пріоритетами для нас є робототехніка та автоматизація (автомобілі, акумулятори, електроавто).

Чи має Таїланд власну зелену угоду як Євросоюз?

У нас є національна 20-річна стратегія, яка розпочалася 4 роки тому. Зелена економіка є одним з її складників, яка отримала назву Біо-кругова-зелена модель економіки (BCG), чий стратегічний план на 5 років було затверджено на початку 2021 року.

Ми хотіли б бачити більше іноземних інвесторів у Таїланді. Але це мають бути відповідальні інвестори.

Модель зеленої енергетики Таїланду / Фото Royal Thai Embassy

Ми дуже активно реагуємо на зміни клімату, особливо у виконанні Цілей сталого розвитку ООН на 2030 рік.

Як щодо партнерства з Україною у сфері безпеки?

Ми поважаємо територіальну цілісність та державний суверенітет України через порушення Росією міжнародного права. Ми хотіли б, щоб мирне рішення призвело до відновлення територіальної цілісності України.

У нас дуже гарна співпраця з точки зору оборони, наприклад, броньовані танки. Понад 200 з України. Ці технології та обладнання можуть мати не лише військове застосування. Наприклад, це може допомогти людям в умовах кризи чи катастрофи. Я бачу гарний потенціал для співпраці в майбутньому.

Посол Таїланду та представники Торгово-промислової палати України / Фото Валентина Поліщук, 24 канал

Як коронавірус змінив Таїланд?

Це виклик для всіх. Таїланд справився дуже добре, особливо минулого року. Для тих українців, які вже вакциновані, відкритий острів Пхукет. Туристам не потрібно перебувати на карантині в номері готелю, вони мають змогу відпочити на острові. Після цього можна вже відвідати Бангкок.

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Нагадаю, що українцям не потрібно оформляти візу, щоб поїхати до Таїланду до 45 днів –такий термін через коронавірус.

Що для Вас – Україна?

Я вдруге тут, в Україні. Мій перший візит був у грудні минулого року. Мене зацікавила українська історія та культура. У мене був один день, щоб відвідати історичні пам’ятки. Тоді мій гід розповів мені про історію України. Дійсно неймовірно.

У вас є фундамент історії – гордість українського народу. Вам довелося боротися за країну, щоб зробити її кращою та успішною.

Посол Таїланду сприяє тому, щоб співпраця вийшла за туристичні рамки / Фото Валентини Поліщук, 24 канал