Пандемия коронавируса спровоцировала "цунами ненависти и ксенофобии" в мире, – генсек ООН

В мире из-за пандемии COVID-19 ощутимо выросла ксенофобия и ненависть. Люди обвиняют мигрантов и беженцев в распространении коронавируса.

Пандемия сопровождается серьезным ростом ксенофобии и другими подобными настроениями, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, пишет AP.

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На улицах и в интернете растут настроения против иностранцев, распространяются антисемитские теории заговоров, произошли нападения на мусульман, связанные с COVID-19

– заявил Гутерриш.

По его словам, мир охватило "цунами ненависти и ксенофобии, поисков козла отпущения и запугиваний". Генсек подчеркнул, что мигрантов и беженцев обвиняют в распространении коронавируса. Часто им также отказывают в лечении.

Гутерриш также прокомментировал утверждение о том, что пожилые люди наиболее уязвимы перед COVID-19. Поэтому их считают "расходным материалом". Кроме того, "журналистов, медиков, социальных работников и защитников прав человека выбирают мишенями только за то, что они делают свою работу".

Генсек ООН добавил, что экстремисты в сложных условиях пытаются завоевать позиции. Он призвал СМИ и соцсети удалять "расистскую, мизогиническую и другую вредную информацию", а также делать все возможное, чтобы прекратить "язык ненависти" на международной арене.

Что такое ксенофобия?Это резкое неприятие лицом или национальным сообществом чужой культуры, языка, поведения, манеры общения. На уровне государственной политики может проявляться как дискриминация по национально-культурным признакам.

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