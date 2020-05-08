Пандемія коронавірусу спровокувала "цунамі ненависті та ксенофобії" у світі, – генсек ООН

У світі через пандемію COVID-19 відчутно зросла ксенофобія та ненависть. Люди звинувачують мігрантів та біженців у поширенні коронавірусу.

Пандемія супроводжується серйозним зростанням ксенофобії та іншими подібними настроями, заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш, пише AP.

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На вулицях і в інтернеті зростають настрої проти іноземців, поширюються антисемітські теорії змов, сталися напади на мусульман, пов'язані з COVID-19,

– заявив Гутерріш.

За його словами, світ охопило "цунамі ненависті і ксенофобії, пошуків козла відпущення та залякувань". Генсек наголосив, що мігрантів та біженців звинувачують в поширенні коронавірусу. Часто їм також відмовляють у лікуванні.

Гутерріш також прокоментував твердження про те, що люди похилого віку найбільш вразливі перед COVID-19. Через це їх вважають "витратним матеріалом". Крім того, "журналістів, медиків, соціальних працівників і захисників прав людини обирають мішенями тільки за те, що вони роблять свою роботу".

Генсек ООН додав, що екстремісти у складних умовах намагаються завоювати позиції. Він закликав ЗМІ й соцмережі видаляти "расистську, мізогінічну та іншу шкідливу інформацію", а також робити все можливе, щоб припинити "мову ненависті" на міжнародній арені.

Що таке ксенофобія?Це різке несприйняття особою чи національною спільнотою чужої культури, мови, поведінки, манери спілкування. На рівні державної політики може виявлятися як дискримінація за національно-культурними ознаками.

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