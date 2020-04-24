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      Пандемия заставит Россию начать дискуссию о выходе из Донбасса, – экс-посол Хербст

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      Как пандемия коронавируса повлияет на войну Донбассе прогноз
      Гербст каже, що пандемія – ідеальний час, щоб завершити війну на Донбасі / usubc.org

      Бывший посол США в Украине Джон Хербст считает пандемию коронавируса лучшим временем для России, чтобы завершить войну на украинском Донбассе. Прежде всего, это вызвано экономическим кризисом и потерями, которые влечет за собой пандемия.

      Якщо говорити про мир в Україні, то тут першочергово потрібно казати про відмову Росії від її імперіалістичного авантюризму, заявив Джон Гербст під час Безпекового форуму у Києві 2020.

      До слова Коронавірус ще раз довів, що Росія має завершити безглузду війну з Україною, – Кулеба

      За його словами, нині настав той момент, коли на Заході бодай частина людей розуміють, що настав час зупинити агресію росіян на Донбасі.

      Росіяни хочуть, щоб Крим був частиною Росії, але у них немає схожого інтересу до Донбасу. Це просто зайві економічні витрати для Росії та політичні втрати для Путіна. Тож рано чи пізно їм доведеться піти з Донбасу на умовах суверенітету України,
      – заявив Гербст.

      Він підкреслив, що нині є два ключові аспекти, які вказують, що це найбільш вдалий час для виходу Росії з Донбасу. Найперше – це пандемія коронавірусу в усьому світі.

      "Другий момент – економічний. Пандемія спричинила різке падіння попиту на нафту. Російська економіка залежить від вуглеводню", – наголосив дипломат.

      Він пригадав, що Радянський Союз розвалився після майже 10 років низьких цін на нафту, а Росія напала на Грузію у 2008-му та Україну у 2014-му, коли ціна на нафту перевищувала позначку в 100 доларів за барель.

      Тоді Кремль чітко відчував, що ресурсів їм цілком вистачає. Тож цей час може бути початком справжньої дискусії у Москві щодо цього всього,
      – заявив експосол США.

      Джон Гербст на безпековому форумі: дивіться відео

      Хто такий Джон Гербст?Джон Гербст – багаторічний американський дипломат. У період 2003 – 2006 років був послом США в Україні. Крім того, представляв США у Саудівській Аравії, Радянському Союзі, Ізраїлі та Узбекистані.

      Нині Джон Гербст працює директором євразійського центру імені Діну Патрічіу при Атлантичній раді США. Активно підтримує Україну в боротьбі з Росією.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Обвал цен на нефть Новости США Новости России Мировой кризис 2020 Украина – Россия Коронавирус COVID-19 Война на Донбассе Новости политики
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