Пандемія змусить Росію почати дискусію про вихід з Донбасу, – експосол Гербст

Колишній посол США в Україні Джон Гербст вважає пандемію коронавірусу найкращим часом для Росії, щоб завершити війну на українському Донбасі. Передовсім це спричинено економічною кризою і втратами, які тягне за собою пандемія.

Якщо говорити про мир в Україні, то тут першочергово потрібно казати про відмову Росії від її імперіалістичного авантюризму, заявив Джон Гербст під час Безпекового форуму у Києві 2020.

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За його словами, нині настав той момент, коли на Заході бодай частина людей розуміють, що настав час зупинити агресію росіян на Донбасі.

Росіяни хочуть, щоб Крим був частиною Росії, але у них немає схожого інтересу до Донбасу. Це просто зайві економічні витрати для Росії та політичні втрати для Путіна. Тож рано чи пізно їм доведеться піти з Донбасу на умовах суверенітету України,

– заявив Гербст.

Він підкреслив, що нині є два ключові аспекти, які вказують, що це найбільш вдалий час для виходу Росії з Донбасу. Найперше – це пандемія коронавірусу в усьому світі.

"Другий момент – економічний. Пандемія спричинила різке падіння попиту на нафту. Російська економіка залежить від вуглеводню", – наголосив дипломат.

Він пригадав, що Радянський Союз розвалився після майже 10 років низьких цін на нафту, а Росія напала на Грузію у 2008-му та Україну у 2014-му, коли ціна на нафту перевищувала позначку в 100 доларів за барель.

Тоді Кремль чітко відчував, що ресурсів їм цілком вистачає. Тож цей час може бути початком справжньої дискусії у Москві щодо цього всього,

– заявив експосол США.

Джон Гербст на безпековому форумі: дивіться відео

Хто такий Джон Гербст?Джон Гербст – багаторічний американський дипломат. У період 2003 – 2006 років був послом США в Україні. Крім того, представляв США у Саудівській Аравії, Радянському Союзі, Ізраїлі та Узбекистані.



Нині Джон Гербст працює директором євразійського центру імені Діну Патрічіу при Атлантичній раді США. Активно підтримує Україну в боротьбі з Росією.