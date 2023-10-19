Среди клиентов "Пани Юпитер" были серьезные игроки рынка – Pepsi Co, Danon, крупные региональные молокозаводы. Коровы жили в живописном месте на берегу Северского Донца. Однако, такое расположение сыграло с фермой злую шутку в феврале 2022 года. Село Хотомля расположено в 40 километрах от границы с Россией и уже в первые дни полномасштабной войны было оккупировано. Журналисты рассказали, как ферма выживала 7 месяцев в оккупации и изоляции и как ее основатели снова становятся на ноги, преодолевая новые вызовы.

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Начали строить во время революции

Андрей и Наталья Коваль мечтали о семейной ферме, как в Европе. По образованию Наталья – экономист, на момент создания фермы окончила аспирантуру, преподавала в университете и ничего не знала о сельском хозяйстве. Признается, что коров опасается до сих пор, но решилась на открытие собственного дела с мужем, поскольку очень хотела кормить своих детей полезной продукцией.

Андрей Коваль окончил авиационный институт и получил степень MBA. А когда создали свой бизнес, пошел учиться еще и на зоотехника. Супруги договорились, что фермой будет заниматься Андрей, а Наталья – переработкой продукции.

Вторую часть названия фермы "Пани Юпитер" новые хозяева оставили от предшественницы. А "пани" добавилась после конкурса на лучшую корову года, организованного на ферме. Сначала фермеры закупили 150 коров породы голштинов. Сразу настроились на большой масштаб, ведь посчитали, что для того чтобы ферма была и прибыльной, и сбалансированной, необходимо 600 дойных коров. Начало фермы пришлось на период Революции Достоинства, и это тоже был достаточно серьезный вызов для бизнеса.

Было очень сложно принимать решение. Я не могу передать бурю эмоций и колебаний, которые были, когда студенты на Майдане, неизвестно что происходит, а мы строим, потому что уже невозможно отказаться от того, что оплатили. В декабре 2013 года мы завозим животных в коровник. Параллельно строим дойно-молочный блок. Февраль, Небесная Сотня, все знакомые закрываются, а мы строим. Я понимаю, что у нас стоят почти 150 коровок, которые будут телиться, и я за них ответственна,

– вспоминает Наталья Коваль.

Андрей и Наталья Ковали / фото из архива семьи Коваль

Когда фермерам удалось собрать первые надои молока экстрасорта с жирностью более 4%, их клиентами стали Купянский молокозавод, предприятие "Сандора", Danon и детская молочная кухня в Харькове, которая очень требовательна к качеству молока.

До полномасштабного вторжения на ферме уже было 350 голов дойных коров. Еще примерно столько же было нетелей, бычков и телят. Предприниматели построили еще один коровник, телятник, родильное отделение для коров, поставили емкости для хранения зерна на 400 тонн, дробилку и систему, позволяющую готовить собственные комбикорма без лишнего ручного труда.

Ферма занимала площадь 8 гектаров и получала почти 7 тонн молока в сутки. 40 работников ухаживали за животными, занимались переработкой, реализацией и доставкой.

На ферме площадью 8 гектаров построили несколько построек / Фото "Пани Юпитер"

Параллельно фермеры запустили цеха по переработке собственной молочной продукции, где производили крафтовые сыры, йогурты и масло. А в 2020 году с помощью гранта открыли кондитерскую и основали школу-мастерскую кондитерского и сырного искусства, чтобы научить людей перерабатывать и получать дополнительную стоимость от своей продукции и развивать свои общины. Создали еще и интернет-магазин, но не успели его раскрутить. Ферма стала экскурсионной локацией, сотрудничала с местным краеведческим музеем, базами отдыха.

У нас была выручка за месяц более 2 миллионов гривен, нам хватало даже на развитие. Ферма наконец-то перестала получать дотации от основателей, то есть от нас. Потому что сначала деньги брали на то, чтобы существовать, потом деньги брали на то, чтобы развиваться, но уже в 2021 году ферма развивалась за собственные деньги,

– говорит Наталья.

Кормили целую деревню

Андрей Коваль обладал хорошей руководящей должностью на предприятии в другом городе и на ферму приезжал только на выходные. Однако в январе 2022 года мужчина все же решил больше сосредоточиться на развитии фермерского хозяйства. Договорились, что он будет заниматься коровником и аграрными вопросами, а все дополнительные проекты будут вести жена.

24 февраля Андрей Коваль должен был уехать с фермы в Харьков, чтобы завершить свои дела на прежней работе. Наталья должна была приехать в Хотомлю, чтобы изменить его.

А утром очнулись и выяснили, что он не едет домой в Харьков, а я не еду на ферму. Андрей позвонил и сказал: "Здесь уже все гремит, поэтому ты оставайся там, а я буду на ферме. Пожалуй, пришло время мужского вмешательства",

– вспоминает Наталья Коваль.

О релокации фермы до начала боевых действий ее владельцы всерьез не задумывались, а затем это стало невозможным.

В первые дни вражеские войска проходили мимо Хотомля, однако впоследствии село оккупировали. Россияне уничтожили мостовые переправы, так что доехать до Харькова было невозможно. По словам Натальи, в селе была невероятная паника, ведь все, что летело на Харьков, летело через Хотомлю.

Коровы имели ограниченную пищу на протяжении всей оккупации / Фото "Пани Юпитер"

В апреле 2022 года ферма осталась без электроснабжения. Хозяйство работало на мощном генераторе, заправляемом дефицитным дизельным горючим. Электричество экономили, коров перевели на двукратную дойку – утром и вечером.

В то же время для бережного использования ресурсов на ферме пекли хлеб. Деревня была изолирована, туда не могли завезти элементарные продукты. Потому ферма взялась и за это.

Когда использовали муку, начали молоть кукурузу. Так село, в котором осталось около 300 – 400 жителей, выживало благодаря молоку, сырам и хлебу из местной фермы, которую содержали около 12 оставшихся работников. Ежесуточно в деревню выдавали 300 литров молока. Из-за невозможности сбыта пришлось резко сократить количество надоев.

Предприятия с иностранными инвестициями еще до войны имели прописанные правила поведения на случай форс-мажоров. Например, работники Danon получили указание не выходить на работу, все поехавшие за молоко автомобили должны пустыми вернуться на базу. Водитель молоковоза, в который мы должны загрузить 15 тонн молока 24 февраля, сказал "Извините", развернулся и уехал. И все, у тебя остается 15 тонн молока, которое нужно куда-нибудь девать. Нам пришлось их просто вылить,

– рассказывает фермер.

Поэтому были вынуждены законсервировать коров, прекратили оплодотворять, потому что потеряли более 130 голов. Не смогли предоставить им ветеринарный уход, препараты, витаминную поддержку, нормальную сбалансированную пищу не было.

"Они пошли в ацидоз (повышенная кислотность крови, желудочного сока и тканей организма), и мы потеряли их", – отметила Наталья.

Село также осталось без связи, было очень много дезинформации. оккупанты раздавали листовки, рассказывали, что Харьков уже почти окружен, Киев "кажется", все плохо. У людей возникало чувство беспомощности.

Андрей Коваль нашел одно место на холме, где была связь, звонил по телефону жене, и она ежедневно писала нейтральные новости об оккупированной деревне в фейсбучной группе фермы.

Многие не имели возможности позвонить родным, которые остались в оккупации в Хотомле, поэтому я записывала хотя бы несколько слов, что происходит в селе. Аккуратно, чтобы не навредить,

– говорит Наталья.

Сообщение в группе о жизни фермы в оккупации и фото "военного" хлеба / Скриншот

Две недели в плену и новый хозяин

Андрей Коваль руководил фермой, пока это было возможно. Но потом мужчину забрали "на подвал", принуждая к сотрудничеству с оккупационными властями.

Его задержали на 15 суток, содержали в Волчанске, в агрегатном заводе. Ему сказали: "Или ты будешь работать с нами, или тебя может не стать". И сотрудники сами сказали, что ему нужно выезжать, потому что это грозит и ферме, и им.

– вспоминает его жена.

До подконтрольной Украине территории дорог не было. Пришлось уезжать через Россию и другие государства. Впоследствии владельцам фермы потребовали от оккупантов перерегистрировать бизнес в "новой" так называемой республике.

Нас предупредили, что мы должны до 1 сентября зарегистрироваться. Мы проигнорировали это. Пришли соседи, которые начали сотрудничать с оккупантами и сказали, что у нас будет новый хозяин. Затем очень строго предупредили, что крайний срок до 1 октября, после чего предприятие будет национализировано. На ферму приезжали комиссии, что-то снимали, фотографировали, обсуждали,

– рассказывает фермер.

Владельцы фермы смогли вернуться в Хотомлю после ее деоккупации / фото из архива семьи Коваль

Но хорошие новости от ВСУ дали новую надежду. И 20 сентября, после деоккупации села, Наталья Коваль вернулась на ферму с дефицитным дизельным топливом. Электричество появилось там только через месяц.

Новая реальность и вызовы

Линия разграничения проходила не через Хотомлю, а по реке – оттуда оккупанты ожидали наступления, поэтому там сейчас заминированы участки. Грунтовая дорожка между полями у реки была усеяна противотанковыми минами.

В полях встречаются опасные находки / фото из архива семьи Коваль

На момент деоккупации доявшихся коров у фермеров осталось 150.

"Они голодали, были очень худенькие, костлявые. Съедали все одномоментно. Мы не смогли летом заготовить корма, продержались на силосе 2021 года до начала 2023. Но и сейчас корм завезти почти невозможно, потому что объезжать очень далеко", – жалуется фермер.

Кроме того, фермерам сложно продать быков: очень худые и трудно вывезти. А есть дефицитный корм, нужный для коров.

Сейчас у нас поголовье более 500 голов, но если раньше это были рабочие коровки, то сейчас это телята, бычки. Действующих коров у нас остается 180. Еще около 100 коров не доится, в феврале-марте они будут телиться, и мы получим больше молока, больше теленок. То есть мы снова проходим этот путь с самого начала. У нас была прекрасная генетика, замечательные животные, но на их судьбу пришлись такие испытания, что я даже не знаю, какое молоко будет сейчас,

– сокрушается Наталья.

Свою продукцию ферма теперь продает меньшими партиями и по более низкой цене, ведь из-за голода коров жирность молока и его объемы снизились.

"Если раньше раз в два дня мы сдавали почти 15 тонн, то сейчас это 3,5 тонны, и уже не экстрасорта, а первого. За нашим молоком приезжает местный Богодуховский молокозавод, крупные предприятия пока к нам не приедут из-за проблем с логистикой. Поэтому приспосабливаемся, строим новые планы", – отмечает фермер.

Логистика к ферме очень сложна из-за заминирования и разрушенных путей / Фото из архива семьи Коваль

Помощи от государства не приходится ждать. Наталья Коваль получила ответ от чиновников, как приговор: "Форс-мажора же нет". Вроде и нет, говорит фермер, но когда-то образцовый налогоплательщик "Пани Юпитер" теперь имеет налоговый долг, провинился денег работникам, поставщикам и за аренду земли. В общем, свои убытки за 7 месяцев оккупации фермерам сложно оценить.

Мы чувствуем себя почти на линии разграничения между Волчанском и Купянском, постоянно слышны взрывы. Страшно – не страшно, а делать что-то нужно. Я вижу один путь. Есть ответственность перед животными, людьми. Я не могу никому подарить 10 лет своей жизни. Попробуем еще раз открыть сыроварню, кондитерскую, перезапустить все,

– уверенная фермер.

Ферма самостоятельно заготавливает корм для животных / Фото из архива семьи Коваль

Наталья Коваль отмечает, что на деоккупированных территориях необходимо создать зону несокрушимости, типа зоны свободной экономической зоны, чтобы дать возможности предпринимателям восстановить силы и мощности.

"Для меня важно поддержать регион, чтобы люди могли зарабатывать. В деоккупированные территории никто не хочет делать больших инвестиций, потому что риск очень велик. На территории Старосалтовской общины, в которую входит Хотомля, осталось пять предприятий, которые работают", – говорит фермер .

Женщина отмечает, что раньше не было кооперации с другими предприятиями. Поэтому вся производственная цепочка создала на базе одной фермы – от заготовки собственных кормов до производства продукции. Да, ферма выращивает траву на корм, кукурузу на силос и готова делиться опытом от агрономии и животноводства до сыроделия.

"По такому принципу живет Европа, там много довольно маленьких ферм. Потому что когда молоко куда-то везут, кто-то там зарабатывает, а людям здесь, в общинах, не на что жить. А ведь надо как-то сориентироваться на внутреннее развитие. И это позволяет быть автономными", что очень важно во время оккупации, как показала практика", – уверена фермер.

Продукция фермы/ Фото "Пани Юпитер"

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