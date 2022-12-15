Еженедельно строительство "мощной" так называемой "засечной линии" даже проверяет губернатор Гладков. Он и похвастался новыми фото. Об этом пишут росСМИ, информирует 24 канал.
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В Белгородской области напуганные россияне возводят "засечную линию"
Гладков похвастался строительством "засечной линии" из бетонных пирамидок и окопов в Белгородской области. Заявил, что работы по укрупнению области производятся в соответствии с ранее утвержденным графиком.
Кстати, недавно на пресс-конференции российский губернатор заявил, что регион готовится ко "всем возможным сценариям". Похоже, что паника в оккупантов только нарастает. Кстати, в области даже организовали так называемую "народную дружину". Российские добровольцы будут патрулировать улицы, тушить пожары и главное – "охранять инфраструктуру".
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На Белгородщине устанавливают пирамидки из бетона / Фото из телеграмм-каналов
На Белгородщине россияне в панике укрепляют рубежи / Фото из телеграмм-каналов
Кремль может готовить в Белгородской области операцию "под чужим флагом"
- Ранее в американском Институте по изучению войны отметили, что Кремль может готовить в Белгородской области операцию "под чужим флагом". В ISW подчеркнули, что российские власти намеренно распространяют абсурдную информацию о якобы "нападении" на этот регион. Ведь это едва ли не единственный рычаг влияния на граждан государства-агрессора, которые уже начали колебаться в целесообразности войны против Украины.
- Однако у нашего государства отсутствует стратегический интерес вторгаться в Россию, подчеркнули в Институте по изучению войны. Поэтому сообщение о возможном "нападении" – это очередная порция лжи, которой пропагандисты и власти России ежедневно и буквально ежеминутно кормят свое население.
- Отметим, что устанавливать так называемые "противотанковые препятствия" в Белгородской области начали еще в октябре. Кстати, строить их начали после соответствующего заявления Пригожина. "Повар Путина" призвал возводить "защитные линии" на всех приграничных территориях. Было бы хорошо, если бы захватчики изолировались от всего цивилизованного мира раз и навсегда.