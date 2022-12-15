Щотижнево будівництво "потужної" так званої "засічної лінії" навіть перевіряє губернатор Гладков. Він і похизувався новими фото. Про це пишуть росЗМІ, інформує 24 канал.

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На Бєлгородщині налякані росіяни зводять "засічну лінію"

Гладков похизувався будівництвом "засічної лінії" з бетонних пірамідок та окопів на Бєлгородщині. Заявив, що роботи з укрплення області проводять відповідно до раніше затвердженого графіка.

До речі, нещодавно на пресконференції російський губернатор заявив, що регіон готується до "всіх можливих сценаріїв". Схоже, що паніка в окупантів лише наростає. До речі, на Бєлгородщині навіть організували так звану "народну дружину". Російські добровольці начебто будуть патрулювати вулиці,гасити пожежі та головне, – "охороняти інфраструктуру".

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На Бєлгородщині встановлюють пірамідки з бетону / Фото з телеграм-каналів

На Бєлгородщині росіяни в паніці укріплюють рубежі / Фото з телеграм-каналів

Кремль може готувати на Бєлгородщині операцію "під чужим прапором"