Об этом в эфире 24 канала сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань. Он отметил, что вчера, 20 июля 2022 года, были уничтожены оккупанты в Скадовске.

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"Хочу отметить, что это уже 100 километров от линии столкновения, 100 километров от линии фронта. Наши Вооруженные Силы уничтожили там штаб оккупантов и технику, которая была размещена", – рассказал Хлань.

По его словам, были взрывы у Антоновского моста, но уже со стороны Херсона. Там также располагались россияне, в том числе их блокпосты с техникой и снарядами.

Наши ВСУ "ювелирно" отработали именно Антоновский мост. Почему "ювелирно"? Потому что сейчас повреждения Антоновского моста не дают возможности передвигать по нему тяжелое вооружение, подвозить технику, боекомплекты.

– объяснил Сергей Хлань.

"У оккупантов уже паника, потому что они абсолютно не могут усиливаться техникой, подвозить боекомплекты. А размещать их ближе к линии фронта – невозможно, потому что мы видим как в Чернобаевке уничтожаются склады. Мы видим очень мощную серию взрывов боекомплектов", – отметил советник главы Херсонской ОВА.

Он сообщил, что раньше российские военные выгружали все в Олешках, а сейчас на станциях ближе к Крыму – Каланчак и т.д. Они и так имели очень большую логистическую продолжительность снабжения, а сейчас она вообще невозможна.

Ремонт Антоновского моста

Сергей Хлань рассказал, что теперь оккупанты спешно решают, как все же инженерно можно сделать ремонт Антоновского моста. Однако в Херсоне нет даже специалистов. А те, кто есть, они не хотят сотрудничать с врагом. Поэтому россияне хотят сейчас привлечь специалистов из Крыма, строивших Крымский мост.

"Но мы понимаем, что им это не удастся сделать. Во-первых, это займет длительное время, а во-вторых, наши Вооруженные Силы умеют работать", – подчеркнул Сергей Хлань.

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