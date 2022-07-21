Про це в ефірі 24 каналу повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. Він зазначив, що вчора, 20 липня 2022 року, були знищенні окупанти в Скадовську.

Важливо У розвідці розповіли, які ракети ще залишились на озброєнні у росії

"Хочу зазначити, що це вже 100 кілометрів від лінії зіткнення, 100 кілометрів від лінії фронту. Наші Збройні Сили знищили там штаб окупантів та техніку, яка була розміщена", – розповів Хлань.

За його словами, були вибухи біля Антонівського мосту, але вже зі сторони Херсону. Там також розташовувалися росіяни, зокрема їх блокпости з технікою і снарядами.

Наші ЗСУ "ювелірно" відпрацювали саме Антонівський міст. Чому "ювелірно"? Тому що зараз пошкодження Антонівського моста не дають можливості пересувати по ньому важке озброєння, підвозити техніку, боєкомплекти,

– пояснив Сергій Хлань.

"В окупантів вже паніка, тому що вони абсолютно не можуть підсилюватися технікою, підвозити боєкомплекти. А розміщувати їх ближче до лінії фронту – неможливо, тому що ми бачимо як в Чорнобаївці знищуються склади. Ми бачимо дуже потужну серію вибухів боєкомплектів", – зазначив радник голови Херсонської ОВА.

Він повідомив, що раніше російські військові вивантажували все в Олешках, а зараз на станціях ближче до Криму – Каланчак тощо. Вони й так мали дуже велику логістичну тривалість постачання, а зараз воно взагалі унеможливлене.

Ремонт Антонівського моста

Сергій Хлань розповів, що тепер окупанти поспіхом вирішують, як все ж таки інженерно можна зробити ремонт Антонівського моста. Проте в Херсоні немає навіть фахівців. А ті, що є, вони не хочуть співпрацювати з ворогом. Тому росіяни хочуть зараз залучити фахівців з Криму, які будували Кримський міст

"Але ми розуміємо, що їм це не вдасться зробити. По-перше, це займе тривалий час, а, по-друге, наші Збройні Сили вміють працювати", – акцентував Сергій Хлань.

Дивіться відео: нові деталі вибухів у Скадовську

Яка ситуація у Херсоні: останні новини