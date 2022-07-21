Про це в ефірі 24 каналу повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. Він зазначив, що вчора, 20 липня 2022 року, були знищенні окупанти в Скадовську.
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"Хочу зазначити, що це вже 100 кілометрів від лінії зіткнення, 100 кілометрів від лінії фронту. Наші Збройні Сили знищили там штаб окупантів та техніку, яка була розміщена", – розповів Хлань.
За його словами, були вибухи біля Антонівського мосту, але вже зі сторони Херсону. Там також розташовувалися росіяни, зокрема їх блокпости з технікою і снарядами.
Наші ЗСУ "ювелірно" відпрацювали саме Антонівський міст. Чому "ювелірно"? Тому що зараз пошкодження Антонівського моста не дають можливості пересувати по ньому важке озброєння, підвозити техніку, боєкомплекти,
– пояснив Сергій Хлань.
"В окупантів вже паніка, тому що вони абсолютно не можуть підсилюватися технікою, підвозити боєкомплекти. А розміщувати їх ближче до лінії фронту – неможливо, тому що ми бачимо як в Чорнобаївці знищуються склади. Ми бачимо дуже потужну серію вибухів боєкомплектів", – зазначив радник голови Херсонської ОВА.
Він повідомив, що раніше російські військові вивантажували все в Олешках, а зараз на станціях ближче до Криму – Каланчак тощо. Вони й так мали дуже велику логістичну тривалість постачання, а зараз воно взагалі унеможливлене.
Ремонт Антонівського моста
Сергій Хлань розповів, що тепер окупанти поспіхом вирішують, як все ж таки інженерно можна зробити ремонт Антонівського моста. Проте в Херсоні немає навіть фахівців. А ті, що є, вони не хочуть співпрацювати з ворогом. Тому росіяни хочуть зараз залучити фахівців з Криму, які будували Кримський міст
"Але ми розуміємо, що їм це не вдасться зробити. По-перше, це займе тривалий час, а, по-друге, наші Збройні Сили вміють працювати", – акцентував Сергій Хлань.
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Яка ситуація у Херсоні: останні новини
- Окупанти призначають своїми гауляйтерами все більш одіозних персонажів. Так "на чолі" Любимівської громади, пишуть ЗМІ, росіяни поставили чоловіка з прізвиськом "Шнира". Він – досить кваліфікований – проте не в управлінській справі, а у продажі самогону.
- росія готує так званий "референдуми" на окупованих територіях України та хоче анексувати їх. Українців закликають ігнорувати ймовірні "референдуми", щоб завадити планам кремля.