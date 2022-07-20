Українці на окупованих територіях закликають евакуюватися
Відповідну заяву в ефірі каналу "Рада" зробила віцепрем'єр-міністерка – міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє 24 канал. Вона наголосила, що так званий "референдум" спрямований передусім на внутрішнього споживача у росії.
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Ірина Верещук закликала людей на тимчасово окупованих територіях ігонрувати псевдореферендуми та в жодному разі не брати невідомі паспорти. Міністерка заявила, що Збройні Сили України відвоюють землю, яку захопили росіяни.
Однак я хочу закликати усіх, хто зараз на тимчасово окупованій території вирішує для себе, яку ж позицію зайняти, не ходити на жодні "референдуми". Не брати жодних російських чи іншого виду псевдопаспортів. І не співпрацювати з окупаційною владою. Наші хлопці прийдуть, відвоюють землю і все буде Україна. А вони хай забирають манатки і уйо****,
– сказала Верещук.
Віцепрем'єр-міністрка попередила, що за участь у "референдумі" передбачена відповідальність. Окрім того, вона повідомила, що розробляють законодавство, щоб розширити відповідальність за участь у псевдореферендумі.
Верещук закликала людей виїжджати з тимчасово окупованих територій. Також вона зазначила, що деяким людям доводиться співпрацювати з окупантами, оскільки вони не можуть себе захистити або чинити опір.
Іншим ворог обіцяв посади, гроші, вплив або ж досягнув свого залякуванням.
росія хоче приєднати захоплені території України
- Нещодавно у розвідці Міноборони Великої Британії інформували, що росія, ймовірно, шукає конституційного вирішення проблеми окупації. кремль буде готовий фальсифікувати голосування для досягнення прийнятного результату.
- Аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що росія планує анексувати окуповану територію України вже восени цього року. У плани ворога входять анексія всієї території Донецької та Луганської областей, а також частини Херсонщини та Запоріжжя.
- Варто зазначити, що російський диктатор владімір путін віддав наказ захопити Харківську область.
- У червні стало відомо, що окупанти вкрали у Херсоні списки виборців. Сергій Хлань, радник голови Херсонської ОВА, пояснив, що за допомогою цієї документації росіяни можуть сфальсифікувати волевиявлення народу.
- У червні на Херсонщину приїжджав голова адміністрації путіна дмітрій козак. Він поставив завдання колаборантам та гауляйтерам Херсонщини до осені підготувати так званий "референдум" про включення Херсонщини до складу росії.
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