Об этом сказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что сейчас мы успешно воюем вторую неделю.
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"Это и есть свидетельство того, что все эти месяцы мы готовились. Но не верили до последнего", – сказал Ермак.
Все сконцентрированы
По словам главы ОП, разные люди имеют неодинаковые реакции на события. Ермак сказал, что невозможно подготовиться к тому, что атакуют твою страну и гибнут люди.
Могу сказать за президента, могу за себя, еще за некоторых членов нашей команды: мы, к счастью, имеем такую черту характера – мы собираемся, мы сконцентрированы, паники ни у кого не было, все понимали, что делать,
– рассказал Ермак.
Не видели такого масштаба
Руководитель ОП добавил, что до последней минуты страна жила нормальной жизнью. Это несмотря на то, что тема войны звучала 8 лет.
"Военные готовились, были подготовлены, но мы... Мы слышали о войне, знали, что у нас есть она на Донбассе, всех она коснулась, вы знаете, что и мою семью коснулась. Но такую войну, как сейчас, такого масштаба мы видели только в фильмах", – рассказал Ермак.
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