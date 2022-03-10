Про це сказав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що наразі ми успішно воюємо другий тиждень.
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"Це і є свідченням того, що всі ці місяці ми готувалися. Але не вірили до останнього", – сказав Єрмак.
Всі сконцентровані
За словами очільника ОП, різні люди мають неоднакові реакції на події. Єрмак сказав, що неможливо підготуватися до того, що атакують твою країну, й гинуть люди.
Можу сказати за президента, можу за себе, ще за деяких членів нашої команди: ми, на щастя, маємо таку рису характеру – ми збираємося, ми сконцентровані, паніки ні в кого не було, всі розуміли, що робити,
– розповів Єрмак.
Не бачили такого масштабу
Керівник ОП додав, що до останньої хвилини країна жила нормальним життям. Це попри те, що тема війни лунала 8 років.
"Військові готувалися, були підготовлені, але ми... Ми чули про війну, знали, що в нас є вона на Донбасі, всіх вона торкнулася, ви знаєте, що і мою родину торкнулася. Але таку війну, як зараз, такого масштабу ми бачили тільки у фільмах", – розповів Єрмак.
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