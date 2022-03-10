Про це сказав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що наразі ми успішно воюємо другий тиждень.

До теми Єрмак розповів, як зараз виглядає його та Володимира Зеленського день

"Це і є свідченням того, що всі ці місяці ми готувалися. Але не вірили до останнього", – сказав Єрмак.

Всі сконцентровані

За словами очільника ОП, різні люди мають неоднакові реакції на події. Єрмак сказав, що неможливо підготуватися до того, що атакують твою країну, й гинуть люди.

Можу сказати за президента, можу за себе, ще за деяких членів нашої команди: ми, на щастя, маємо таку рису характеру – ми збираємося, ми сконцентровані, паніки ні в кого не було, всі розуміли, що робити,

– розповів Єрмак.

Не бачили такого масштабу

Керівник ОП додав, що до останньої хвилини країна жила нормальним життям. Це попри те, що тема війни лунала 8 років.

"Військові готувалися, були підготовлені, але ми... Ми чули про війну, знали, що в нас є вона на Донбасі, всіх вона торкнулася, ви знаєте, що і мою родину торкнулася. Але таку війну, як зараз, такого масштабу ми бачили тільки у фільмах", – розповів Єрмак.

Цікаво – втрати Росії: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!