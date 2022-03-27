Папа Франциск призвал остановить войну в Украине, пока она не "вычеркнула человека из истории"

Папа Франциск вновь озвучил призыв к миру в Украине. Отметив, что сейчас пора отменить войну, прежде чем она вычеркнет человечество из истории.

По его словам, прошел более месяца с момента начала жестокой и бессмысленной войны в Украине. Она, как любая война, является поражением для всех.

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"Мы должны отказаться от войны, места смерти, где папа и мама хоронят своих детей, где мужчины убивают своих братьев, даже не видя их, где сильные решают, а бедные умирают. Война разрушает не только настоящее, но и будущее общества", – произнес Папа Франциск

Кроме того, он отметил, что столкнувшись с опасностью самоуничтожения, человечество должно понять, что пора отменить войну. Вычеркнуть ее из истории человечества до того, как она вычеркнет человека из истории.

"Довольно. Остановитесь. Пусть оружие умолчит. Серьезно ведите переговоры о мире", – добавил Папа Франциск.

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