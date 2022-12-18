Папа Франциск уже написал заявление об отставке

Понтифик впервые публично рассказал об этом. Сейчас его состояние хорошее, кроме болезни колена.

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Франциск сказал, что передал письмо тогдашнему госсекретарю Ватикана кардиналу Тарчизио Бертоне, которое оставалось в должности со времен предыдущего папства Бенедикта XVI около 6 месяцев после избрания Франциска 13 марта 2013 года.

Папа Римский часто говорил, что уйдет в отставку, если здоровье помешает ему руководить Римско-католической церковью, насчитывающей 1,3 миллиарда членов.

Я уже подписал свое заявление об отставке. Тарчизио Бертон был госсекретарем. Я подписал ее и сказал ему: в случае препятствия по медицинским причинам или любой другой, вот моя отставка,

– цитируют Франциска.