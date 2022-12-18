Папа Франциск вже написав заяву про відставку

Понтифік вперше публічно розповів про це. Зараз його стан є хорошим, крім хвороби коліна.

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Франциск сказав, що передав листа тодішньому держсекретарю Ватикану кардиналу Тарчізіо Бертоне, який залишався на посаді з часів попереднього папства Бенедикта XVI близько 6 місяців після обрання Франциска 13 березня 2013 року.

Папа Римський часто казав, що піде у відставку, якщо здоров'я завадить йому керувати Римсько-католицькою церквою, яка налічує 1,3 мільярда членів.

Я вже підписав свою заяву про відставку. Тарчізіо Бертоне був держсекретарем. Я підписав її і сказав йому: у разі перешкоди з медичних причин або будь-якої іншої, ось моя відставка,

– цитують Франциска.