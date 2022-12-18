Папа Франциск вже написав заяву про відставку
Понтифік вперше публічно розповів про це. Зараз його стан є хорошим, крім хвороби коліна.
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Франциск сказав, що передав листа тодішньому держсекретарю Ватикану кардиналу Тарчізіо Бертоне, який залишався на посаді з часів попереднього папства Бенедикта XVI близько 6 місяців після обрання Франциска 13 березня 2013 року.
Папа Римський часто казав, що піде у відставку, якщо здоров'я завадить йому керувати Римсько-католицькою церквою, яка налічує 1,3 мільярда членів.
Я вже підписав свою заяву про відставку. Тарчізіо Бертоне був держсекретарем. Я підписав її і сказав йому: у разі перешкоди з медичних причин або будь-якої іншої, ось моя відставка,
– цитують Франциска.
Він також припустив, що Папа Павло VI (1963 – 1978) і Папа Пій XII (1939 – 1958) підписували подібні заяви про відставку, однак обидва вони померли під час перебування на посаді.
Заяви Папи Римського щодо війни в Україні: останні новини
- У своїй попередній заяві, яку Понтифік зробив 7 грудня, він порівняв дії Росії з нацистською Німеччиною, коли німці свідомо знищували євреїв. За словами Папи, зараз історія повторюється.
- Також Папа Римський запропонував посередництво Ватикану у переговорах між Україною та Росією.
- Ватикан не полишає спроб примирити Україну та Росію – жертву й ката, аби "всі жили в мирі". Саме з цією метою Папа й запропонував переговори між сторонами на його території.
- Також Папа Римський Франциск не стримав емоції та заплакав під час своєї молитви за мир в Україні. Голос понтифіка почав тремтіти, коли він згадав про страждання українців, він не міг продовжити молитву близько 30 секунд.
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Крім того,глава МЗС Дмитро Кулеба під час спілкування з журналістами у Ватикані заявив, що Папа Римський має покласти відповідальність прямо на Росію за розпалення війни проти України.