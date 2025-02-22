Папа Римский болеет инфекцией дыхательных путей, его состояние стабильно. Понтифик имеет проблемы с дыханием, однако в искусственной легочной вентиляции не нуждается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News.

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Как чувствует себя Папа Римский в больнице

Врачи римской больницы Агостино Джемелли рассказали журналистам, что Папе Римскому еще опасно покидать больницу. Они отмечают, что его состояние улучшилось. Несмотря на проблемы с дыханием Папа так же шутит, хорошо питается и даже начал работать. Угроза смерти для него прошла, но лечение продолжается. Понтифик сейчас ограничивает свои движения.

Врачи волнуются, что микробы из дыхательных путей Папы могут попасть в его кровь и вызвать сепсис. Этого медики сейчас боятся больше всего. Однако они уверены, что Папа Римский вернется в резиденцию Каса Санта-Марта в Ватикане, когда вылечат острую фазу пневмонии.

Папа снова не будет читать еженедельную молитву Angelus

Как пишет CNN, Папа вторую неделю подряд не будет читать молитву "Ангел Господень". Понтифик за 12 лет на посту лишь в третий раз не посещает еженедельную службу.

Уже второй раз за это время Папа Франциск попал в больницу. Он склонный к респираторным заболеваниям, ведь в молодости ему удалили часть легкого из-за тяжелой пневмонии. На этот раз понтифик лежит в больнице дольше, чем в прошлый раз. Но он работает, держит контакты с чиновниками, хотя врачи советовали ему находиться в полном покое.