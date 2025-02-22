Папа Римський хворіє на інфекцію дихальних шляхів, його стан стабільний. Понтифік має проблеми з диханням, проте штучної легеневої вентиляції не потребує. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vatican News.

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Як почувається Папа Римський у лікарні

Лікарі римської лікарні Агостіно Джемеллі розповіли журналістам, що Папі Римському ще небезпечно покидати лікарню. Вони зазначають, що його стан покращився. Попри проблеми з диханням Папа так само жартує, добре харчується та навіть почав працювати. Загроза смерті для нього минула, але лікування продовжується. Понтифік зараз обмежує свої рухи.

Лікарі хвилюються, що мікроби з дихальних шляхів Папи можуть потрапити в його кров і спричинити сепсис. Цього медики наразі бояться найбільше. Проте вони впевнені, що Папа Римський повернеться до резиденції Каса Санта-Марта у Ватикані, коли вилікують гостру фазу пневмонії.

Папа знову не читатиме щотижневу молитву Angelus

Як пише CNN, Папа другий тиждень поспіль не читатиме молитву "Ангел Господній". Понтифік за 12 років на посаді лише втретє не відвідує щотижневу службу.

Вже вдруге за цей час Папа Франциск потрапив до лікарні. Він схильний до респіраторних захворювань, адже в молодості йому видалили частину легені через важку пневмонію. Цього разу понтифік лежить у лікарні довше, ніж минулого. Але він працює, тримає контакти з посадовцями, хоча лікарі радили йому перебувати в повному спокої.