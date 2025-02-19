Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico. Зазначається, що медикам довелося змінити підхід до його лікування.

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У якому стані перебуває Папа Римський

За словами двох джерел видання, Папа Римський Франциск страждає від сильного болю і приватно висловив упевненість, що "цього разу не витримає".

Лікарі також заборонили йому виголошувати регулярну ранкову проповідь Ангела Господнього, яку понтифік рідко пропускав, навіть коли був госпіталізований. Зараз Папа Римський діє виключно за "наказом лікарів".

Папа спочатку не хотів їхати до лікарні, але йому чітко сказали, що він ризикує померти, якщо залишиться у своїй кімнаті у Ватикані,

– розповів один зі співрозмовників видання.

Раніше у пресслужбі Ватикану пояснювали, що 88-річному понтифіку в юності видалили частину легені, а нещодавно він захворів на бронхіт, який перейшов у "полімікробну інфекцію" зі "складною клінічною картиною".

Вдень 18 лютого за призначенням лікарів Ватикану та медичного персоналу клініки Gemelli він пройшов томографію грудної клітини. Результати показали двосторонню пневмонію, яка потребує додаткового лікування.