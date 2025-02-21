За даними журналістів, понтифік страждає від сильного болю і приватно висловив упевненість, що "цього разу не витримає". Кардинал Джанфранк Равазі зауважив, що той може покинути престол, передає 24 Канал із посиланням на Corriere della Sera.

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Це відбудеться, якщо стан здоров’я Франциска погіршиться та він не зможе виконувати свої обов’язки. Він також сказав, що Папа хоче довести до кінця Ювілейний рік християнства, який відзначає католицька церква.

Нагадаємо, наразі Франциск перебуває в лікарні через полімікробну інфекцію в легенях.