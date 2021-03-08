Когда будет возможность, – Папа Римский заверил, что вернется в Аргентину
В средствах массовой информации распространялись разговоры, что Папа Римский Франциск не любит свою родину и не желает ее посетить. Но он опроверг это.
Источник:Vatican News
Он отметил, что его слова с недавнего интервью неправильно интерпретировали. В нем он сказал, что в случае отречения – не вернется в Аргентину, но останется в своей епархии, то есть в Риме.
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Когда поеду в Аргентину или почему не еду туда? Отвечаю шутя: я 76 лет прожил в Аргентине – этого достаточно,
– иронизировал Папа Римский.
Почему Папа до сих пор не посетил Аргентину
Визит на родину, как рассказал Папа, запланировал еще в ноябре 2017 года. Тогда он хотел посетить Аргентину, Уругвай и Чили, где проходила избирательная кампания.
Затем поездку перенесли на январь 2018 года. Это был непригодный период для Аргентины и Уругвая.
Папа Римский: Чтобы не было фантазий о "ненависти к родине"
Папа Франциск заметил, что когда будет возможность – он поедет на родину: "Рассказываю вам об этом, чтобы не создавались фантазии о "ненависти к родине".
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- Визит Папы Римского в Ирак – это его первая поездка за период пандемии коронавируса.
- "Апостольский визит" – первый в эту страну за всю историю.
- Посол Турции в Ватикане отметил, что визит Папы добавит стабильности в беспокойный регион.
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