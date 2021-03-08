В средствах массовой информации распространялись разговоры, что Папа Римский Франциск не любит свою родину и не желает ее посетить. Но он опроверг это.

Он отметил, что его слова с недавнего интервью неправильно интерпретировали. В нем он сказал, что в случае отречения – не вернется в Аргентину, но останется в своей епархии, то есть в Риме.

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Когда поеду в Аргентину или почему не еду туда? Отвечаю шутя: я 76 лет прожил в Аргентине – этого достаточно,

– иронизировал Папа Римский.

Почему Папа до сих пор не посетил Аргентину

Визит на родину, как рассказал Папа, запланировал еще в ноябре 2017 года. Тогда он хотел посетить Аргентину, Уругвай и Чили, где проходила избирательная кампания.

Затем поездку перенесли на январь 2018 года. Это был непригодный период для Аргентины и Уругвая.

Папа Римский: Чтобы не было фантазий о "ненависти к родине"

Папа Франциск заметил, что когда будет возможность – он поедет на родину: "Рассказываю вам об этом, чтобы не создавались фантазии о "ненависти к родине".

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