У засобах масової інформації поширювались розмови, що Папа Римський Франциск недолюблює свою батьківщину та не бажає її відвідати. Але він спростував це.

Він зауважив, що його слова із нещодавнього інтерв'ю неправильно інтерпретували. В ньому він сказав, що у випадку зречення – не повернеться до Аргентини, але залишиться у своїй дієцезії, тобто в Римі.

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Коли поїду до Аргентини або чому не їду туди? Відповідаю жартуючи: я 76 років прожив у Аргентині – цього достатньо,

– іронізував Папа Римський.

Чому Папа досі не відвідав Аргентину

Візит на батьківщину, як розповів Папа, запланував ще в листопаді 2017 року. Тоді він хотів відвідати Аргентину, Уругвай та Чилі, де тривала виборча кампанія.

Потім поїздку перенесли на січень 2018 року. Це був непридатний період для Аргентини та Уругваю.

Папа Римський: Щоб не було фантазій про "батьковіщиноненависництво"

Папа Франциск зауважив, що коли буде можливість – він поїде на батьківщину: "Розповідаю вам про це, аби не творилися фантазії про "батьківщиноненависництво".

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