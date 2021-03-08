Президент США Джо Байден позитивно оцінив візит Папи Римського Франциска до Іраку. Американський глава назвав цю подію "історичною та бажаною для країни".

Як йдеться у повідомленні, Байден прокоментував і висловлювання Папи Римського Франциска у Іраці. Також подякував уряду країни.

Важливо Папа Франциск завершив свій історичний візит в Ірак

За словами Байдна, Папа надіслав важливі повідомлення про те, що:

братство міцніше, ніж братовбивство;

надія потужніша за смерть;

а мир потужніший за війну.

Президент США також вдячний уряду та народу Іраку за турботу, яку проявили під час підготовки папського візиту.

Символ надії

Байден назвав символом надії для цілого світу те, що понтифік відвідав місце, де народився Авраам. Згідно з біблійним переказом, він зустрівся із аятоллою аль-Сістані та помолився в Мосулі, що страждає від релігійної нетерпимості і насильства через дії угрупування "Ісламська держава".

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