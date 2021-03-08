Президент США Джо Байден положительно оценил визит Папы Римского Франциска в Ирак. Американский глава назвал это событие "историческим и желанным для страны".

Как говорится в сообщении, Байден прокомментировал и высказывания Папы Римского Франциска в Ираке. Также поблагодарил правительство страны.

Важно Папа Франциск завершил свой исторический визит в Ирак

По словам Байдна, Папа отправил важные сообщения о том, что:

братство крепче, чем братоубийство;

надежда мощнее смерти;

а мир мощнее войны.

Президент США также благодарен правительству и народу Ирака за заботу, которую проявили при подготовке папского визита.

Символ надежды

Байден назвал символом надежды для всего мира, что понтифик посетил место, где родился Авраам. Согласно библейскому преданию, он встретился с аятоллой аль-Систани и помолился в Мосуле, который страдал от религиозной нетерпимости и насилия из-за действий группировки "Исламское государство".

Что известно о визите Папы Римского в Ирак