Папа Франциск завершил свой исторический визит в Ирак
Исторический визит Папы Франциска в Ирак завершился 8 марта. В течение нескольких дней понтифик посещал города, охваченные конфликтами, встречался с мусульманскими и христианскими лидерами и проповедовал мирное сосуществование.
Источник:Aljazeera
Папа Франциск в понедельник, 8 марта, отправился в Ватикан после 3-дневного пребывания в Ираке.
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Папа Франциск покинул Ирак
Свой визит понтифик завершил мессой для 10 тысяч человек.
Богослужение организовали на стадионе города Эрбиль. Туда понтифик приехал на знаменитом "папамобиле".
В конце службы Папа Франциск в очередной раз призвал к миру, трижды повторив это слово на арабском языке.
Историческая поездка Папы Франциска в Ирак
- 5 марта Папа Римский Франциск прилетел в Багдад – впервые за историю католической церкви.
- Во время своего визита понтифик встретился с властями страны, духовенством и верующими-христианами.
- 6 марта понтифик пообщался с лидером шиитов Ирака Али ас-Систани, а также прибыл в священный для шиитов город Эн-Наджаф.
- 7 марта Папа Римский побывал в городе Мосул на севере страны. Там понтифик прошел мимо развалин домов и церквей на площадь, которая когда-то была оживленным центром старого города. Мосул был оккупирован "Исламским государством" с 2014 по 2017 год.
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