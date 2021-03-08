Исторический визит Папы Франциска в Ирак завершился 8 марта. В течение нескольких дней понтифик посещал города, охваченные конфликтами, встречался с мусульманскими и христианскими лидерами и проповедовал мирное сосуществование.

Папа Франциск в понедельник, 8 марта, отправился в Ватикан после 3-дневного пребывания в Ираке.

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Папа Франциск покинул Ирак

Свой визит понтифик завершил мессой для 10 тысяч человек.

Богослужение организовали на стадионе города Эрбиль. Туда понтифик приехал на знаменитом "папамобиле".

В конце службы Папа Франциск в очередной раз призвал к миру, трижды повторив это слово на арабском языке.

Историческая поездка Папы Франциска в Ирак