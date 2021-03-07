Папа Римский выступил в "столице ИГИЛа": фото, видео
Папа Римский Франциск 7 марта прибыл в город Мосул на севере Ирака. Именно там бывший глава "ИГИЛ" Абу-Бакр аль-Багдади в 2014 году провозгласил так называемый "халифат".
Источник:Sky News
Папа Римский провел службу
В "столицу ИГИЛа" понтифик прилетел на вертолете из соседнего города Эрбил и провел там службу.
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Богослужение происходило на городской площади, окруженной руинами церквей, которые были разрушены, когда боевики "ИГИЛ" захватили эту территорию в 2014 году. Тогда тысячи христиан бежали из города.
"Так жестоко то, что эта страна, колыбель цивилизации, подверглась столько варварским ударам. Уничтожали древние культурные места, а многие тысячи людей – мусульман, христиан, езидов и других – принудительно переместили или убили", – обратился к толпе Папа.
Папа Римский выступил в "столице ИГИЛа" / Фото Sky News
Однако сегодня мы подтверждаем свою убежденность в том, что братство долговечнее братоубийства, что надежда мощнее ненависти, что мир мощнее войны,
– заявил понтифик.
Папа Франциск выпустил белого голубя, что символизировал мир – цель его поездки.
Папа Римский выпустил голубя в Мосуле / Фото Sky News
Глава католической церкви в Мосуле: видео
Что известно о поездке папы в Ирак
- 5 марта Папа Римский Франциск прилетел в Багдад впервые за историю католической церкви.
- Во время своего визита понтифик встретится с властями страны, духовенством и верующими-христианами.
- 6 марта Папа встретился с лидером шиитов Ирака Али ас-Систани, а также прибыл в священный для шиитов город Эн-Наджаф.
- Кстати, для безопасности понтифика привлекли около 10 тысяч сотрудников сил безопасности.
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