Папа Римский Франциск 7 марта прибыл в город Мосул на севере Ирака. Именно там бывший глава "ИГИЛ" Абу-Бакр аль-Багдади в 2014 году провозгласил так называемый "халифат".

Папа Римский провел службу

В "столицу ИГИЛа" понтифик прилетел на вертолете из соседнего города Эрбил и провел там службу.

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Богослужение происходило на городской площади, окруженной руинами церквей, которые были разрушены, когда боевики "ИГИЛ" захватили эту территорию в 2014 году. Тогда тысячи христиан бежали из города.

"Так жестоко то, что эта страна, колыбель цивилизации, подверглась столько варварским ударам. Уничтожали древние культурные места, а многие тысячи людей – мусульман, христиан, езидов и других – принудительно переместили или убили", – обратился к толпе Папа.



Папа Римский выступил в "столице ИГИЛа" / Фото Sky News

Однако сегодня мы подтверждаем свою убежденность в том, что братство долговечнее братоубийства, что надежда мощнее ненависти, что мир мощнее войны,

– заявил понтифик.

Папа Франциск выпустил белого голубя, что символизировал мир – цель его поездки.



Папа Римский выпустил голубя в Мосуле / Фото Sky News

Глава католической церкви в Мосуле: видео

BREAKING: Pope Francis has arrived in Mosul on his tour of Iraq, a former stronghold of terror group Islamic State.@Stone_SkyNews has the latest.



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Обратите внимание! Мосул освободили от исламистов в июле 2017 года. Во время трехлетнего режима террора погибло от 9 до 11 тысяч человек. По данным издания, Ватикан надеется, что появление папы Франциска в городе побудит христианские общины оставаться в этом районе, несмотря на годы насилия и преследования.

Что известно о поездке папы в Ирак