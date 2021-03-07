Папа Римський виступив у "столиці ІДІЛу": фото, відео
Папа Римський Франциск 7 березня прибув до міста Мосул на півночі Іраку. Саме там колишній голова "ІДІЛ" Абу-Бакр аль-Багдаді у 2014 році проголосив так званий "халіфат".
Джерело:Sky News
Папа Римський провів службу
До "столиці ІДІЛу" понтифік прилетів на гелікоптері із сусіднього міста Ербіл й провів там службу.
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Богослужіння відбувалося на міській площі, оточеній руїнами церков, які були зруйновані, коли бойовики "ІДІЛ" захопили цю територію 2014 року. Тоді тисячі християн втекли з міста.
"Так жорстоко те, що ця країна, колиска цивілізації, зазнала стільки варварських ударів. Нищили давні культурні місця, а багато тисяч людей – мусульман, християн, єзидів та інших – примусово перемістили або вбили", – звернувся до натовпу Папа.
Папа Римський виступив у "столиці ІДІЛу" / Фото Sky News
Однак сьогодні ми підтверджуємо своє переконання в тому, що братерство довговічніше за братовбивство, що надія потужніша за ненависть, що мир потужніший за війни,
– заявив понтифік.
Папа Франциск випустив білого голуба, аби символізували мир – мету його поїздки.
Папа Римський випустив голуба у Мосулі / Фото Sky News
Глава католицької церкви у Мосулі: відео
Що відомо про поїздку Папи в Ірак
- 5 березня Папа Римський Франциск прилетів у Багдад вперше за історію католицької церкви.
- Під час свого візиту понтифік зустрінеться з владою країни, духовенством та вірянами-християнами.
- 6 березня Папа зустрівся з лідером шиїтів Іраку Алі ас-Сістані, а також прибув до священного для шиїтів міста Ен-Наджаф.
- До речі, для безпеки понтифіка залучили близько 10 тисяч співробітників сил безпеки.
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