Папа Римський Франциск 7 березня прибув до міста Мосул на півночі Іраку. Саме там колишній голова "ІДІЛ" Абу-Бакр аль-Багдаді у 2014 році проголосив так званий "халіфат".

Папа Римський провів службу

До "столиці ІДІЛу" понтифік прилетів на гелікоптері із сусіднього міста Ербіл й провів там службу.

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Богослужіння відбувалося на міській площі, оточеній руїнами церков, які були зруйновані, коли бойовики "ІДІЛ" захопили цю територію 2014 року. Тоді тисячі християн втекли з міста.

"Так жорстоко те, що ця країна, колиска цивілізації, зазнала стільки варварських ударів. Нищили давні культурні місця, а багато тисяч людей – мусульман, християн, єзидів та інших – примусово перемістили або вбили", – звернувся до натовпу Папа.



Папа Римський виступив у "столиці ІДІЛу" / Фото Sky News

Однак сьогодні ми підтверджуємо своє переконання в тому, що братерство довговічніше за братовбивство, що надія потужніша за ненависть, що мир потужніший за війни,

– заявив понтифік.

Папа Франциск випустив білого голуба, аби символізували мир – мету його поїздки.



Папа Римський випустив голуба у Мосулі / Фото Sky News

Глава католицької церкви у Мосулі: відео

BREAKING: Pope Francis has arrived in Mosul on his tour of Iraq, a former stronghold of terror group Islamic State.@Stone_SkyNews has the latest.



Read more: https://t.co/PXo8bx85RH pic.twitter.com/xztnfX0cgJ — Sky News (@SkyNews) March 7, 2021

Зверніть увагу! Мосул звільнили від ісламістів у липні 2017 року. Під час трирічного режиму терору загинуло від 9 до 11 тисяч людей. За даними видання, Ватикан сподівається, що поява Папи Франциска в місті спонукатиме християнські громади залишатися в цьому районі, попри роки насильства та переслідування.

Що відомо про поїздку Папи в Ірак