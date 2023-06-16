Операцию на брюшной полости 86-летнему Папе Римскому Франциску проводили в римской больнице Джемелли. Лечь на операционный стол ему пришлось из-за болезненной грыжи, которая снова начала вызывать беспокойство относительно его здоровья.

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Папа Римский покинул больницу после операции

Папа Римский покинул больницу на инвалидной коляске. Ему помогли зайти в автомобиль, но перед тем он пообщался с собравшимися возле больницы доброжелателями и журналистами.

Спасибо, спасибо журналистам. Я еще жив,

– пошутил Папа.

Накануне, 15 июня, в пресс-службе Ватикана сообщали, что операция на брюшной полости прошла успешно, а Папа Римский "хорошо отдохнул ночью". Также во время своего пребывания в больнице понтифик принял медицинский персонал, который проводил операцию и поблагодарил его.

"Приветствуя собравшихся, Его Святейшество выразил благодарность всему медицинскому персоналу за их профессионализм и усилия, чтобы облегчить страдания друг друга нежностью и человечностью, кроме лекарств", – сообщил глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

Перед больницей люди выстроились на улице, чтобы увидеть понтифика. Он покинул заведение с улыбкой и махал своим доброжелателям, прежде чем ему помогли сесть в машину.

При возвращении в Ватикан Папа Франциск ненадолго остановился в монастыре при Институте Марии Сантисимы Бамбины. Вскоре после выписки понтифика сфотографировали за молитвой в базилике Санта Мария-Маджоре в Риме.

В Ватикане сообщили, что Папа Римский чувствует себя хорошо, и в воскресенье будет читать еженедельную молитву "Ангел Господень". Также он проведет все свои встречи, кроме общей аудиенции в следующую среду.

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В своей жизни Папа Римский имел ряд проблем со здоровьем. В частности, два года назад он перенес операцию на толстой кишке, а в 2019 ему делали операцию на глазах. Еще в прошлом году понтифику пришлось использовать трость или коляску, чтобы облегчить боль в коленях.

Между тем в Ватикане не существует системы "вице-папы", то есть человека, который сможет выполнять его обязанности в его отсутствие. Регулировать повседневное управление может государственный секретарь Ватикана, сейчас это кардинал Пьетро Паролин. Впрочем, он не имеет полномочий назначать епископов или создавать епархии по всему миру.

Но еще в декабре Папа Римский заявил, что уже организовал свое заявление об отставке на случай, если его здоровье существенно ухудшится. Он рассказал, что написал письмо и передал его тогдашнему секретарю Ватикана еще несколько лет назад.

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