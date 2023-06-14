Да, у Папы Римского есть большие интересы в Москве. Не личные, а у Ватикана как организации. Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Что нужно Путину

Известно, что многие российские олигархи отмывают деньги через ватиканские банки. Это не доказано, но все об этом знают. Именно поэтому он готов выполнять некоторые просьбы Владимира Путина.

По словам политтехнолога, главная цель в миссии Папы Римского состоит не в заключении мирного соглашения, не в прекращении войны.

Его задача №1 – снять с Путина ордер на арест. Он занимается этим,

– подчеркнул Шейтельман.

Даже президент Владимир Зеленский, встречаясь с Папой Римским, передал ему список похищенных детей

"Папа Римский начал рассказывать, мол, "уже всех детей уволили, все уже с Путиным хорошо". Они рассказывают, что уволили 2 000 детей. Поэтому Зеленский передал список из десятков тысяч детей со словами: "Нет, ребята, да у вас не получится", – подытожил Михаил Шейтельман.

Неоднозначная позиция Папы Римского: кратко