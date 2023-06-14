Так, у Папи Римського є великі інтереси у Москві. Не особисті, а у Ватикану як організації. Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Що потрібно Путіну

Відомо, що чимало російських олігархів відмивають гроші через ватиканські банки. Це не доведено, але усі про це знають. Саме тому він готовий виконувати деякі прохання Владіміра Путіна.

За словами політтехнолога, головна ціль у місії Папи Римського полягає не в укладенні мирної угоди, не у припинення війни.

Його завдання №1 – зняти з Путіна ордер на арешт. Він займається цим,

– наголосив Шейтельман.

Навіть президент Володимир Зеленський, зустрічаючись з Папою Римським, передав йому список викрадених дітей.

"Папа Римський почав розповідати, мовляв, "вже усіх дітей звільнили, все вже з Путіним добре". Вони розповідають, що звільнили 2 000 дітей. Тому Зеленський передав список з десятків тисяч дітей зі словами: "Ні, хлопці, так у вас не вийде", – підсумував Михайло Шейтельман.

Неоднозначна позиція Папи Римського: коротко