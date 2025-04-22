Франциск имел подготовленную речь, которую зачитывал его помощник, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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В последней речи Франциск вспомнил Украину

В этой речи, которая была произнесена за несколько часов до его смерти, Папа Римский упомянул 11 стран и шесть регионов, охваченных конфликтами.

"Какое же большое стремление к смерти, к убийству мы наблюдаем ежедневно в многочисленных конфликтах, пылающих в разных частях нашего мира" Сколько пренебрежения иногда выливается на уязвимых, маргинализированных и мигрантов!" – сказал Франциск.

Он молился за христианские общины в Ливане и Сирии, за "конструктивный диалог" для решения голода в Йемене, за мир в Судане и Южном Судане, а также за жертв насилия в Демократической Республике Конго. Он также упомянул о зарождающемся перемирии после лет гражданской войны в Мьянме как о слабом "знаке надежды".

Понтифик молился и за "справедливый и длительный мир" в Украине и выразил сожаление по поводу страданий людей в Газе, "где ужасный конфликт продолжает вызывать смерть и разрушения".