Франциск мав підготовану промову, яку зачитував його помічник, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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В останній промові Франциск згадав Україну

У цій промові, яка була виголошена за кілька годин до його смерті, Папа Римський згадав 11 країн і шість регіонів, охоплених конфліктами.

"Яке ж велике прагнення до смерті, до вбивства ми спостерігаємо щодня в численних конфліктах, що палають у різних частинах нашого світу" Скільки зневаги іноді виливається на вразливих, маргіналізованих і мігрантів!" – сказав Франциск.

Він молився за християнські громади в Лівані та Сирії, за "конструктивний діалог" для вирішення голоду в Ємені, за мир у Судані та Південному Судані, а також за жертв насильства в Демократичній Республіці Конго. Він також згадав про зародкове перемир’я після років громадянської війни в М'янмі як про слабкий "знак надії".

Понтифік молився й за "справедливий і тривалий мир" в Україні та висловив жаль з приводу страждань людей у Газі, "де жахливий конфлікт продовжує спричиняти смерть і руйнування".