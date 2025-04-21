Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Parisien та Corriere della Sera.

Дивіться також Трамп підтвердив, що разом з першою леді відвідають похорон Папи Римського Франциска

Підсвічування Ейфелевої вежі та Колізею вимкнуть

Видання Le Parisien, посилаючись на офіційну заяву мера Парижа Анн Ідальго, пише, що в понеділок увечері підсвічування Ейфелевої вежі вимкнуть на знак вшанування пам'яті Папи Франциска після повідомлення про його смерть.

Відповідний знак пошани столиця Франції вже застосовувала у 2022 році, коли вшанувала пам’ять королеви Єлизавети II. У своїй заяві мер французької столиці висловила "глибокий сум" через смерть понтифіка.

Він ніколи не переставав втілювати універсальне послання солідарності, миру та людяності. Його відданість Церкві, яка допомагає найбільш вразливим, його боротьба за людську гідність, особливо для тих, хто нічого не має, залишить свій слід в нашому часі,

– зазначила вона.

Крім цього, Ідальго повідомила про створення в Парижі місця пам’яті 266-го Папи Римського. Схоже вже було у 2006 році, коли через рік після смерті Івана Павла II одну з площ перед собором Нотр-Дам назвали на його честь. В столиці Франції також протягом дня в соборі Нотр-Дам проходять меси та молитовні заходи на честь Папи Франциска.

Також відомо, що Мінкульт Італії оголосило, що ввечері 22 квітня буде вимкнене освітлення Колізею на знак вшанування покійного Папи Римського Франциска.

В італійському міністерстві вказали, що "на знак співчуття у зв'язку зі смертю Його Святості Папи Франциска, освітлення Колізею буде символічно вимкнене ввечері завтра, 22 квітня, починаючи з 20:00".

Там зазначили, що таким чином Міністерство "має намір віддати шану постаті понтифіка і його невтомній відданості миру, діалогу і людській гідності".