Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Post. Видання вказало відповідну інформацію з посиланням на джерела, які знайомі з планами лідера США.

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Чи поїде Трамп на похорон до Папи Франциска

Поховання покійного Папи Франциска має відбутися між 4 і 6 днем після його смерті, хоча точний графік ще не затверджений.

У понеділок вранці на пасхальній церемонії в Білому домі Трамп не сказав журналістам, чи буде він присутній на похороні: "Я ще не знаю. Нас проінформують про це зараз".

Лідера США запитали, чим він запам’ятає Папу Франциска, з яким зустрічався під час свого першого терміну ще в 2017 році.

"Він був дуже хорошою людиною, яка любила світ, і він особливо любив людей, яким було важко", – додав президент США.

Зазначимо, що в CNN вказали, що президент США Дональд Трамп наказав приспустити прапори на знак "поваги до пам'яті" Папи Римського Франциска, який помер сьогодні.

Нагадаємо, що останній Папа Римський, який помер на посаді, був Іван Павло II. Він відійшов у вічність у 2005 році у віці 84 років від важкої недуги – хвороби Паркінсона і гострого інфаркту міокарда. Тоді 4 мільйони паломників проводжали понтифіка в останню путь. Тогочасний президент США Джордж Буш і його дружина Лора також були присутні на похороні Івана Павла II.

Попередник Франциска, Бенедикт XVI, залишив папський престол у лютому 2013 року. Це сталося майже за десять років до своєї смерті.