Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Post. Издание указало соответствующую информацию со ссылкой на источники, которые знакомы с планами лидера США.

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Поедет ли Трамп на похороны к Папе Франциску

Похороны покойного Папы Франциска должны состояться между 4 и 6 днем после его смерти, хотя точный график еще не утвержден.

В понедельник утром на пасхальной церемонии в Белом доме Трамп не сказал журналистам, будет ли он присутствовать на похоронах: "Я еще не знаю. Нас проинформируют об этом сейчас".

Лидера США спросили, чем он запомнит Папу Франциска, с которым встречался во время своего первого срока еще в 2017 году.

"Он был очень хорошим человеком, который любил мир, и он особенно любил людей, которым было трудно", – добавил президент США.

Отметим, что в CNN указали, что президент США Дональд Трамп приказал приспустить флаги в знак "уважения к памяти" Папы Римского Франциска, который умер сегодня.

Напомним, что последний Папа Римский, который умер на посту, был Иоанн Павел II. Он отошел в вечность в 2005 году в возрасте 84 лет от тяжелого недуга – болезни Паркинсона и острого инфаркта миокарда. Тогда 4 миллиона паломников провожали понтифика в последний путь. Тогдашний президент США Джордж Буш и его жена Лора также присутствовали на похоронах Иоанна Павла II.

Предшественник Франциска, Бенедикт XVI, покинул папский престол в феврале 2013 года. Это произошло почти за десять лет до своей смерти.