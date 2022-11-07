Папа хотел обсудить войну

Франциск рассказал, что на следующий день после полномасштабного вторжения России в Украину поехал в посольство государства-агрессора. Он хотел обсудить тему войны с послом России.

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Кстати, российского посла понтифик назвал "добрым человеком" и "гуманистом". Беседуя с ним, глава католической церкви заявил, что готов поехать в Москву и поговорить с Путиным.

Мне очень вежливо ответил Лавров, якобы, спасибо, но сейчас этого не нужно,

– сообщил Франциск.

В уже традиционной для себя манере Папа Римский добавил, что российский народ "великий", а жестокость ему вообще "не присуща". Похоже, что понтифик ничего не слышал об Иосифе Сталине или десятках других его предшественниках.

После того Франциск добавил, что "оказался между двумя народами, к которым имеет расположение".

Понтифик призвал Путина остановить войну

Ранее священнослужитель осудил аннексию украинских территорий и призвал Путина прекратить войну "из любви к собственному народу". Он также упомянул трагедию в Буче, Мариуполе и Изюме при этом не уточнив, кто за этим стоит.

В то же время президента Владимира Зеленского Папа попросил согласиться на переговоры с государством-агрессором.

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