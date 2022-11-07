Папа хотів обговорити війну

Франциск розповів, що наступного дня після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, поїхав до посольства держави-агресорки. Він хотів обговорити тему війни з послом Росії.

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До речі, російського посла понтифік назвав "доброю людиною" й "гуманістом". Розмовляючи з ним глава католицької церкви заявив, що готовий поїхати у Москву та поговорити з Путіним.

Мені дуже ввічливо відповів Лавров, мовляв, дякую, але зараз цього не потрібно,

– повідомив Франциск.

У вже традиційній для себе манері Папа Римський додав, що російський народ є "великим", а жорстокість йому взагалі "не притаманна". Схоже, що понтифік нічого не чув про Йосипа Сталіна чи десятки інших його попередників.

Після того Франциск додав, що "опинився між двома народами, до яких має прихильність".

Понтифік закликав Путіна зупинити війну

Раніше священнослужитель засудив анексію українських територій та закликав Путіна припинити війну "з любові до власного народу". Він також згадав трагедію у Бучі, Маріуполі й Ізюмі при цьому не уточнивши, хто за цим стоїть.

Водночас президента Володимира Зеленського Папа попросив погодитися на переговори з державою-агресоркою.

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