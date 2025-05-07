Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News.

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Как будет проходить конклав, на котором выберут нового Папу

Так, в конклаве примут участие 133 кардинала из разных уголков мира. Более 50 кардиналов-избирателей являются европейцами, среди которых преобладает Италия. Десять – из США, 23 – из Азии, 21 – из Центральной и Южной Америки и 18 – из Африки. Все священнослужители уже прибыли в Рим.

СМИ сообщают, что кардиналы отслужили последнюю мессу перед конклавом по избранию нового Папы Римского. В дальнейшем расписание событий таково:

16:45 (по Киеву) – кардиналы отправятся из "Дома святой Марты" в Апостольский дворец, где состоится торжественный вход в Сикстинскую капеллу;

17:10 – кардиналы отправятся в Сикстинскую капеллу, исполняя гимн Veni creator spiritus (Приди, Святой Дух). Начнется конклав;

18:45 – кардиналы принесут клятву хранить тайну голосования, собравшись в Сикстинской капелле;

20:00 – ожидается появление дыма после первой сессии голосования за Папу.

Ежедневно будет четыре голосования, а сжигание бюллетеней будет происходить дважды, после второго и четвертого голосования. Исключением будет ситуация, когда кардиналы выберут Папу во время первого или третьего голосования.

Для избрания нового Папы Римского кандидат должен набрать не менее 2/3 голосов. Если этого не произойдет, то кардиналы будут голосовать снова.

Поэтому в четверг, 8 мая, в 11:30 и 18:30 (по Киеву) дым следует ожидать в случае положительного результата голосования, в 13:00 и 20:00 – в любом случае.