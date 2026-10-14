У Папы Римского Льва XIV обнаружили рак

13 октября 71-летнему Папе Римскому Льву XIV провели операцию в Риме и удалили нижнюю долю правого легкого. В ходе операции врачи подтвердили у понтифика распространенный тип онкологического заболевания – аденокарциному.

Как сообщает агентство Reuters, хирургическое вмешательство длилось около 90 минут и прошло без каких-либо осложнений. В настоящее время понтифик уже пришел в сознание и отдыхает в своей палате в больнице Джемелли.

Что предшествовало операции

Медицинский эксперт отметил, что для оценки состояния Папы необходимо знать размер опухоли и информацию о том, распространился ли рак на лимфатические узлы.

Хотя диагноз уже поставлен, стадия заболевания пока не определена. Это имеет решающее значение для прогноза и выбора метода лечения,

– отметил доктор Стивен Лю, эксперт по вопросам рака легких из Джорджтаунского университета в Вашингтоне.

По его словам, если это небольшая опухоль легких без поражения лимфатических узлов, то одна только операция, вероятно, обеспечит полное выздоровление. Однако, если окончательный анализ выявит более широкое распространение рака, это будет свидетельствовать о менее благоприятном прогнозе.

Напомним, недавно во время планового медицинского обследования у Льва XIV обнаружили новообразование.

О необходимости лечь под нож хирурга он лично сообщил верующим еще 11 октября во время традиционной молитвы "Ангел Господень" на площади Святого Петра в Ватикане.

Тогда отмечалось, что обнаруженный узелок во многих случаях может быть доброкачественным, однако анализ тканей подтвердил худшие подозрения.

Ранее на этой неделе в Ватикане сообщили, что Папа, как ожидается, пробудет в больнице около недели, а все запланированные мероприятия с его участием отменены до 20 октября.

После выписки Лев XIV планирует вернуться к своим обязанностям. Ранее сообщалось, что в его графике уже запланирован большой визит в Латинскую Америку, который должен состояться с 6 по 17 ноября.