Вышел из клиники пешком: Папа Римский покинул больницу после операции по поводу рака

Папа Римский Лев XIV в субботу, 17 октября, выписался из римской больницы. Во вторник, 13 октября, врачи провели ему успешную операцию на правом легком.

Медики признали состояние здоровья главы католической церкви удовлетворительным. Об этом сообщили в Vatican News со ссылкой на пресс-службу понтифика.

Что известно о самочувствии Льва XIV?

Перед отъездом Папа отслужил мессу в специально оборудованной часовне на десятом этаже клиники. Понтифик самостоятельно вышел из больницы, пообщавшись с верующими. В пресс-службе Ватикана сообщили, что уже в воскресенье, 18 октября, Лев XIV прочитает традиционную молитву "Ангел Господень" из окна своих апартаментов.

Решение о выписке было принято на основании результатов анализов крови и рентгенологического обследования грудной клетки. Соответствующий медицинский бюллетень подписали доктор Луиджи Карбоне и профессор Стефано Маргаритора.

Напомним, что 11 октября Лев XIV лично сообщил о необходимость хирургического вмешательства во время выступления на площади Святого Петра. Тогда он отметил, что врачи обнаружили узелок в легком во время плановых обследований и считают операцию целесообразной.

Впоследствии медики подтвердили наихудшие подозрения относительно онкологии. Однако врачи успешно провели операцию по удалению нижней доли правого легкого.