Папа Римский отменил поездку после операции: что сообщили в Ватикане

Папа Римский Лев XIV / Фото Getty Images (иллюстративное)
Папа Римский Лев XIV вынужден изменить свои планы из-за восстановления после хирургического вмешательства. Несмотря на положительные результаты обследований, врачи рекомендовали понтифику пока воздержаться от некоторых поездок.
Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Святого Престола.
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Почему Папа Римский отменил поездку?
Лев XIV должен был посетить Ассизи 27 октября, чтобы принять участие во встрече "Невооруженный и разоружающий мир". Предполагалось, что понтифик прибудет в город на вертолете.
Однако после операции врачи посоветовали ему временно избегать таких перелетов. Из-за этого запланированную поездку отменили.
В то же время в Ватикане заверили, что состояние здоровья Папы Римского улучшается.
Послеоперационное восстановление проходит очень хорошо
Что известно об операции Льва XIV?
13 октября Папе Римскому провели операцию по удалению нижней доли правого легкого. Причиной стала аденокарцинома – один из самых распространенных видов рака легких.
17 октября понтифика выписали из римской больницы Джемелли, после чего он вернулся в Ватикан и начал постепенно возобновлять свою деятельность.
21 октября врачи сообщили, что опухоль была локализованной, а результаты дополнительных исследований подтвердили отсутствие необходимости в дальнейшем противоопухолевом лечении.
Напомним, 18 октября Папа Римский Лев XIV впервые появился перед верующими после операции на легких. Понтифик прочитал традиционную молитву "Ангел Господень" и поблагодарил всех, кто поддерживал его во время лечения.
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