Папа Римський після операції скасував поїздку до Ассізі

Про це 23 жовтня повідомила пресслужба Святого Престолу.

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Чому Папа Римський скасував поїздку?

Лев XIV мав відвідати Ассізі 27 жовтня, щоб долучитися до зустрічі "Неозброєний і знезброювальний мир". Передбачалося, що понтифік прибуде до міста вертольотом.

Однак після операції лікарі порадили йому тимчасово уникати таких перельотів. Через це заплановану поїздку скасували.

Водночас у Ватикані запевнили, що стан здоров'я Папи Римського покращується.

Післяопераційне відновлення відбувається дуже добре– зазначили у пресслужбі Святого Престолу.

Що відомо про операцію Лева XIV?

13 жовтня Папі Римському провели операцію з видалення нижньої частки правої легені. Причиною стала аденокарцинома – один із найпоширеніших видів раку легенів.

17 жовтня понтифіка виписали з римської лікарні Джемеллі, після чого він повернувся до Ватикану та почав поступово відновлювати свою діяльність.

21 жовтня лікарі повідомили, що пухлина була локалізованою, а результати додаткових досліджень підтвердили відсутність потреби в подальшому протипухлинному лікуванні.

Нагадаємо, 18 жовтня Папа Римський Лев XIV уперше з'явився перед вірянами після операції на легені. Понтифік прочитав традиційну молитву "Ангел Господній" та подякував усім, хто підтримував його під час лікування.

