Трагедия Освенцима: Папа Римский почтил память жертв и предостерег от повторения Холокоста
Папа Римский Франциск 27 января почтил память жертв Холокоста. В 76-ю годовщину освобождения лагеря Аушвиц он призвал людей внимательно следить за идеологическим экстремизмом, потому что "это может повториться".
Источник: Associated Press
Понтифик считает, что искривленные идеологии могут проложить путь к новому массового уничтожения людей.
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Папа просит не забывать жертв Холокоста
Папа Франциск призвал не забывать трагедию Освенцима и людей, которые стали жертвами нацистского режима, – в знак человечности и как условие мирного будущего.
Помнить – это выражение гуманности. Запоминать – признак вежливости. Помнить – это условие для лучшего будущего мира и братства,
– сказал понтифик.
Он добавил, что помнить – это значит осознавать возможность повторения подобных вещей. Ведь все может начаться с идеологических предложений о "спасении народа", а в итоге приводит к уничтожению этого народа и всего человечества.
В Украине почтили память жертв Холокоста: коротко
- Владимир Зеленский 27 января обратился к украинцам и осудил нацистские лагеря смерти. Он заверил, что такое не произойдет никогда снова.
- Президент Украины также принял участие в открытии инсталляции "Взгляд в прошлое" в Киеве. Ее открыли по случаю Международного Дня памяти жертв Холокоста 27 января.
- В Бабьем Яру в Киеве 27 января прошла церемония памяти жертв Холокоста.
- Украинские политики в Международный день памяти жертв Холокоста почтили память миллионов замученных в следствии пропагандируемой нацистами национальной, расовой, религиозной нетерпимости.
Что такое Освенцим или Аушвиц?
Освенцим, известный также под немецкими названиями Аушвиц или концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау – комплекс немецких концлагерей, располагавшийся в 1940 – 1945 годах в Польше. Его назначением было массовое уничтожение людей.
Этот комплекс состоял из концентрационного лагеря, лагеря смерти и лагерей принудительного труда. В нем было убито около миллиона евреев. Среди других жертв было от 70 тысяч до 74 тысяч поляков, 21 тысяча ромов и около 15 тысяч советских военнопленных.
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