Папа Римский Франциск 27 января почтил память жертв Холокоста. В 76-ю годовщину освобождения лагеря Аушвиц он призвал людей внимательно следить за идеологическим экстремизмом, потому что "это может повториться".

Источник: Associated Press

Понтифик считает, что искривленные идеологии могут проложить путь к новому массового уничтожения людей.

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Папа просит не забывать жертв Холокоста

Папа Франциск призвал не забывать трагедию Освенцима и людей, которые стали жертвами нацистского режима, – в знак человечности и как условие мирного будущего.

Помнить – это выражение гуманности. Запоминать – признак вежливости. Помнить – это условие для лучшего будущего мира и братства,

– сказал понтифик.

Он добавил, что помнить – это значит осознавать возможность повторения подобных вещей. Ведь все может начаться с идеологических предложений о "спасении народа", а в итоге приводит к уничтожению этого народа и всего человечества.

Обратите внимание! 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Дата 27 января выбрана неслучайно: именно в этот день 1945 года войсками 1-го Украинского фронта освободили узников самого большого гитлеровского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау неподалеку польского Освенцима.

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