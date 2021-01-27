Трагедія Освенцима: Папа Римський вшанував жертв та застеріг від повторення Голокосту
Папа Римський Франциск 27 січня вшанував пам'ять жертв Голокосту. У 76-ту річницю визволення табору Аушвіц він закликав людей уважно стежити за ідеологічним екстремізмом, тому що "це може повторитися".
Джерело: Associated Press
Понтифік вважає, що викривлені ідеології можуть прокласти шлях до нового масового знищення людей.
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Папа просить не забувати жертв Голокосту
Папа Франциск закликав не забувати трагедію Освенцима та людей, які стали жертвами нацистського режиму, – на знак людяності та як умову мирного майбутнього.
Пам'ятати – цей вислів гуманності. Запам'ятовувати – ознака ввічливості. Пам'ятати – це умова для кращого майбутнього миру та братерства,
– сказав Понтифік.
Він додав, що пам'ятати – це означає усвідомлювати можливість повторення подібних речей. Адже все може розпочатися з ідеологічних пропозицій про "порятунок народу", а у підсумку призводить до знищення цього народу та всього людства.
В Україні вшанували пам'ять жертв Голокосту: коротко
- Володимир Зеленський 27 січня звернувся до українців та засудив нацистські табори смерті. Він запевнив, що таке не відбудеться ніколи знову.
- Президент України також взяв участь у відкритті інсталяції "Погляд в минуле" в Києві. Її відкрили з нагоди Міжнародного Дня пам'яті жертв Голокосту 27 січня.
- У Бабиному Яру в Києві 27 січня пройшла церемонія вшанування пам'яті жертв Голокосту.
- Українські політики у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту вшанували пам'ять мільйонів замордованих через пропаговану нацистами національну, расову, релігійну нетерпимість.
Що таке Освенцим або Аушвіц?
Освенцим, відомий також під німецькими назвами Аушвіц або концентраційний табір Аушвіц-Біркенау – комплекс німецьких концтаборів, що розташовувався в 1940 – 1945 роках у Польщі. Його призначенням було масове знищення людей.
Цей комплекс складався з концентраційного табору, табору смерті й таборів примусової праці. У ньому було вбито близько мільйона євреїв. Серед інших жертв було від 70 000 до 74 000 поляків, 21 000 ромів і близько 15 000 радянських військовополонених.
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