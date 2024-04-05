В сети появилось видео курьезного момента. В СМИ начали выдвигать версии, что именно может предвещать этот случай.

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Виноват ветер

Так, 31 марта католики праздновали Пасху. Именно в этот день "небольшая" неприятность произошла с Папой Римским. На кадрах, опубликованных в интернете, можно увидеть, как перед понтификом падает икона Иисуса Христа во время служения мессы. Франциск поворачивается в сторону образа, который лежит на земле, несколько секунд он не сводит с него взгляда, а потом снова погружается в книжечку, которую держит в руках. Очевидно, Папа пытался сделать вид, что ничего не случилось.

Тогда выбегают трое мужчин в черных костюмах и вместе поднимают икону.

Следует заметить, что икона не упала внезапно сама по себе. Ее толкает сильный порыв ветра.

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В медиа уже сравнили этот инцидент с другими подобными. Например, в 2013 году появилось фото молнии, ударившей в базилику собора Святого Петра в Риме в день, когда папа Бенедикт XVI объявил о намерении покинуть Святой Престол.

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