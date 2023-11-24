Интересно, что многие из них – работницы секс-индустрии или мигрантки из Латинской Америки. Они в воскресенье вместе с более чем 1000 другими бедными и бездомными людьми сидели с Папой Римским за столом.
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Раньше церковь была закрыта для них
Обратим внимание, что Папа Римский известен своими обращениями к ЛГБТК+-сообществу. Приглашение же трансгендерных женщин Торвианицы – один из жестов инклюзии с его стороны.
Раньше церковь была закрыта для нас. Они не видели у нас нормальных людей, они видели у нас дьявола. Затем приехал Папа Франциск, и дверь церкви открылась для нас,
– сказала Андреа Паола Торрес Лопес.
Обратим внимание, что последней инициативой Папы Франциска стал документ Ватиканского офиса вероучения. В нем утверждается, что при определенных обстоятельствах трансгендерные люди могут быть крещены и могут быть крестными родителями и свидетелями на свадьбе.
Перед этим было другое заявление понтифика. В нем он предположил, что однополые пары могут получать церковное благословение.
Новые заявления Папы Римского в обоих случаях отменили абсолютные запреты на трансгендеров как крестных родителей. Их выдала Ватиканская доктринальная служба в 2021 году. Это же касается благословения однополых пар, которое служба запретила в 2021 году.
Риторика Папы Римского эволюционирует
- Вспомним, что в 2013 году он запомнился комментарием: "Кто я такой, чтобы судить?" Его он сделал по отношению к священнику-гею. Тогда он отметил, что "быть гомосексуалом – не преступление".
- С течением времени он эволюционировал в своей позиции. Он все чаще дает понять, что каждый – ребенок Божий, любим Богом и приветствуется в церкви.
- Правда, такую позицию не обязательно разделяет остальная католическая церковь. Так, во время недавнего собрания епископов и мирян в Ватикане, известном как Синод, отказались от формулировок, прямо призывавших к принятию ЛГБТК+ католиков. Консервативные католики, в частности кардиналы, подвергли сомнению подход Папы Римского.