Интересно, что многие из них – работницы секс-индустрии или мигрантки из Латинской Америки. Они в воскресенье вместе с более чем 1000 другими бедными и бездомными людьми сидели с Папой Римским за столом.

Читайте также Папа Римский устранил епископа за резкие высказывания: что стало причиной

Раньше церковь была закрыта для них

Обратим внимание, что Папа Римский известен своими обращениями к ЛГБТК+-сообществу. Приглашение же трансгендерных женщин Торвианицы – один из жестов инклюзии с его стороны.

Раньше церковь была закрыта для нас. Они не видели у нас нормальных людей, они видели у нас дьявола. Затем приехал Папа Франциск, и дверь церкви открылась для нас,

– сказала Андреа Паола Торрес Лопес.

Обратим внимание, что последней инициативой Папы Франциска стал документ Ватиканского офиса вероучения. В нем утверждается, что при определенных обстоятельствах трансгендерные люди могут быть крещены и могут быть крестными родителями и свидетелями на свадьбе.

Перед этим было другое заявление понтифика. В нем он предположил, что однополые пары могут получать церковное благословение.

Новые заявления Папы Римского в обоих случаях отменили абсолютные запреты на трансгендеров как крестных родителей. Их выдала Ватиканская доктринальная служба в 2021 году. Это же касается благословения однополых пар, которое служба запретила в 2021 году.

Риторика Папы Римского эволюционирует