Цікаво, що багато із них – працівниці секс-індустрії або мігрантки з Латинської Америки. Вони у неділю разом із понад 1000 іншими бідними та бездомними людьми сиділи з Папою Римським за одним столом.
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Раніше церква була закритою для них
Звернімо увагу, що Папа Римський відомий своїми зверненнями до ЛГБТК+-спільноти. А запрошення трансгендерних жінок Торвіаніци – один із жестів інклюзії з його боку.
Раніше церква була закрита для нас. Вони не бачили в нас нормальних людей, вони бачили в нас диявола. Потім приїхав Папа Франциск, і двері церкви відкрилися для нас,
– сказала Андреа Паола Торрес Лопес.
Звернімо увагу, що останньою ініціативою Папи Франциска став документ Ватиканського офісу віровчення. У ньому стверджується, що за певних обставин трансгендерні люди можуть бути охрещені та можуть бути хресними батьками та свідками на весіллі.
Перед цим була інша заява понтифіка. У ній він припустив, що одностатеві пари можуть отримувати церковне благословення.
Нові заяви Папи Римського в обох випадках скасували абсолютні заборони на трансгендерів як хресних батьків. Їх видала Ватиканська доктринальна служба у 2021 році. Те ж стосується благословення одностатевих пар, яке служба заборонила у 2021 році.
Риторика Папи Римського еволюціонує
- Пригадаймо, що у 2013 році він запам'ятався коментарем: "Хто я такий, щоб судити?". Його він зробив щодо буцімто священника-гея. Тоді він зазначив, що "бути гомосексуалом – не злочин".
- З часом він еволюціонував у своїй позиції. Він усе частіше дає зрозуміти, що кожен – є дитиною Божою, любим Богом і вітається у церкві.
- Правда, таку позицію не обов'язково поділяє решта Католицької Церкви. Так, під час нещодавнього зібрання єпископів і мирян у Ватикані, відомому як Синод, відмовилися від формулювань, які прямо закликали до прийняття ЛГБТК+ католиків. Консервативні католики, зокрема кардинали, поставили під сумнів підхід Папи Римського.