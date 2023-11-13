65-річний Стрікленд став головним критиком Франциска. Він звинувачував Папу в "підриві віри" через нещодавню зустріч щодо долі Католицької церкви.

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Що передувало такому рішенню

Зокрема, на зустрічі обговорювалися місце жінок на керівних посадах і шляхи кращого прийняття ЛГБТ+ католиків.

Ватикан розпочав розслідування, аби перевірити управління Стрікленда єпархією на тлі повідомлень про те, що священники в Тайлері скаржилися на його неортодоксальні заяви. Хоча раніше ніколи не оприлюднювали висновки цього розслідування, а сам Стрікленд наполягав, що не піде у відставку добровільно.

Папа Римський після розслідування отримав рекомендацію про те, що продовження служби на посаді єпископа Стрікленда є неможливим,

– розповідає кардинал Деніел ДіНардо, який є главою церкви в Техасі.

Ватикан попросив Стрікленда піти у відставку кілька днів тому, але той відмовився. Тому Папа Франциск усунув його з посади примусово.

Серед деяких консерваторів і традиціоналістів його звільнення викликало обурення, адже вони вважали Стрікленда провідним у протидії прогресивним реформам Франциска.

Важливо! Редактор традиціоналістської газети The Remnant Майкл Метт написав, що звільненням Стрікленда Франциск "активно намагався поховати вірність Церкві Ісуса Христа".

Усунення єпископів нечасте явище

У виданні зазначили, що Папа Римський може усувати єпископа з посади. Єпископи зобов’язані висловлювати бажання піти у відставку, коли їм виповниться 75 років. Якщо Ватикан виявляє проблеми з управлінням або інші проблеми, то зазвичай намагається тиснути на єпископа, щоб він сам зголосився піти у відставку.

Окрім цього, Джозеф Стрікленд, як зазначається в матеріалі був пов’язаний з найбільш екстремістськими єпископами, наприклад із колишнім послом Ватикану у США, архієпископом Карло Марією Вігано, лютим критиком Франциска, який у 2018 році закликав Папу піти у відставку. Зокрема, Стрікленд підтримав теорії змови Вігано щодо пандемії COVID-19.

Розбіжності в поглядах

Стрікленд розкритикував дискусію Франциска про те, щоб зробити церкву більш привітною та чуйною до потреб сучасних католиків. На зустрічі обговорювалося безліч питань, які раніше були табуйованими. Це стосувалось і жінок на керівних посадах та прийняттям ЛГБТ+ католиків, але врешті остаточний документ за результатами зустрічі не відхилився від усталеної доктрини.

Стрікленд напередодні зустрічі назвав "пародією" те, що такі речі взагалі стоять на столі для обговорення. Він назвав "справжніми розкольниками" тих, хто "пропонує зміни до того, що неможливо змінити".

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