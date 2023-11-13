65-летний Стрикленд стал главным критиком Франциска. Он обвинял Папу в "подрыве веры" из-за недавней встречи по поводу судьбы Католической церкви.

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Что предшествовало такому решению

В частности, на встрече обсуждались место женщин в руководящих должностях и пути лучшего принятия ЛГБТ+ католиков.

Ватикан начал расследование, чтобы проверить управление Стрикленда епархией на фоне сообщений о том, что священники в Тайлере жаловались на его неортодоксальные заявления. Хотя раньше никогда не обнародовали выводы этого расследования, а сам Стрикленд настаивал, что не уйдет в отставку добровольно.

Папа Римский после расследования получил рекомендацию о том, что продление службы в должности епископа Стрикленда невозможно,

– рассказывает кардинал Дэниел Динардо, который является главой церкви в Техасе.

Ватикан попросил Стрикленда уйти в отставку несколько дней назад, но тот отказался. Поэтому Папа Франциск отстранил его от должности принудительно.

Среди некоторых консерваторов и традиционалистов его увольнение вызвало возмущение, ведь они считали Стрикленда ведущим в противодействии прогрессивным реформам Франциска.

Важно! Редактор традиционалистской газеты The Remnant Майкл Мэтт написал, что освобождением Стрикленда Франциск "активно пытался похоронить верность Церкви Иисуса Христа".

Устранение епископов нечастое явление

В издании отметили, что Папа Римский может отстранять епископа от должности. Епископы обязаны выражать желание уйти в отставку, когда им исполнится 75 лет. Если Ватикан обнаруживает проблемы с управлением или другие проблемы, то обычно пытается давить на епископа, чтобы он сам согласился уйти в отставку.

Кроме того, Джозеф Стрикленд, как отмечается в материале, был связан с наиболее экстремистскими епископами, например с бывшим послом Ватикана в США, архиепископом Карло Марией Уигано, свирепым критиком Франциска, который в 2018 году призвал Папу уйти в отставку. В частности, Стрикленд поддержал теории заговора Уигано о пандемии COVID-19.

Разногласия во взглядах

Стрикленд раскритиковал дискуссию Франциска о том, чтобы сделать церковь более приветливой и отзывчивой к нуждам современных католиков. На встрече обсуждалось множество вопросов, ранее были табуированными. Это касалось и женщин на руководящих должностях и принятием ЛГБТ+ католиков, но, наконец, окончательный документ по результатам встречи не отклонился от устоявшейся доктрины.

Стрикленд накануне встречи назвал "пародией" то, что такие вещи вообще стоят на столе для обсуждения. Он назвал "настоящими раскольниками" тех, кто "предлагает изменения к тому, что невозможно изменить".

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