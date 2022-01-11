В то же время он решительно поддержал кампании по иммунизации населения. Папа отметил очевидность того, что там, где эффективно провели вакцинацию населения, риск тяжелых последствий болезни уменьшился.

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Вакцины не магические

Папа Римский назвал вакцины наиболее разумным решением, чтобы предотвратить пандемию.

Вакцины не магическое средство исцеления, но, несомненно, они, кроме других методов лечения, которые необходимо разработать, наиболее разумное решение для предотвращения болезни,

– сказал Франциск.

Он также предостерег от "идеологических заявлений" относительно вакцинации, отметив, что здравоохранение – это моральный долг.

Справедливое распределение вакцин

Франциск, будучи вакцинированным, призвал также к глобальной политической приверженности "добиваться блага населения с помощью мер профилактики и иммунизации".

Он также подчеркнул, что должно быть справедливое распределение вакцин среди бедных стран. По его словам, "монополистические правила" следует отбросить для всеобщего блага.

Мигранты и климат

В то же время Папа обратил внимание и на другие проблемы человечества. В частности, призвал защищать мигрантов и заявил, что каждая страна должна принять их как можно больше.

В вопросе изменения климата Франциск сказал, что результаты прошлогоднего саммита COP26 в Глазго были "достаточно слабыми в свете серьезности проблемы". Он надеется, что действия глобального потепления могут консолидировать на COP27, который запланирован в Египте в ноябре.

Также Папа снова призвал к диалогу в зонах конфликта или кризиса, таких как Ливан, Украина и Мьянма. Обратил внимание и на проблему ядерного оружия. Он призвал его запретить.

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